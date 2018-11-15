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Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara bankadan kredi çekip para havale etmeye çalışan Halil İbrahim Eroğlu (68), yakınlarının polise haber vermesiyle son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara bankadan kredi çekip para havale etmeye çalışan Halil İbrahim Eroğlu (68), yakınlarının polise haber vermesiyle son anda dolandırılmaktan kurtuldu.
Kırsal Yunuslar mahallesinde yaşayan Halil İbrahim Eroğlu, sabah erken saatlerde telefonla arayan ve kendisinin savcı olduğunu söyleyen bir kişinin, hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü söylemesi üzerine paniğe kapıldı. Dolandırıcılar, korkuttukları Eroğlu'ndan, kendisini kurtarmaları için söyledikleri hesaba 11 bin 900 lira para yatırmasını istedi. Köyden ilçe merkezine gelen Eroğlu, bankaya gidip istenilen parayı çekti. Eroğlu, durumu ilçe merkezinde karşılaştığı bir yakınına anlattıktan sonra parayı dolandırıcılara havale etmek için harekete geçti. Şüphelenen yakını ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Eroğlu’nu Gediz Adliye Sarayı yakınlarında telefonda dolandırıcılarla konuşurken buldu.
Polislerin uyarısı üzerine dolandırılmaktan son anda kurtulan Eroğlu, “Polislere çok teşekkür ederim. Vatandaşların da bu durumlarda uyanık olup, hemen telefonu kapatıp en yakın polis merkezine müracaat etmelerini tavsiye ederim" dedi.
Polisin, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Eroğlu'nu dolandırmaya çalışan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAF

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

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