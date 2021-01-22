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Dolandırıp "bay bay" yaptılar

22.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpeleri alan zanlılar, kaçarken dolandırdıkları kadına “bay bay” yaparak kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi’nde meyana geldi.

Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpeleri alan zanlılar, kaçarken dolandırdıkları kadına “bay bay” yaparak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi’nde meyana geldi. İddiaya göre, İlknur Süren evinde otururken sokaktan “porselen tabaklar 10 lira” diye bağıran satıcıların sesini işitti. Tabağa ihtiyacı olan Süren dışarı çıkarak satıcıları evine çağırdı. Eve gelen 2 satıcı porselen tabakları İlknur Süren’e gösterdi. Süren 350 lirası olduğunu söyleyince satıcı iki kişi başka parası olup olmadığını sordu. Süren ise küpesi olduğunu onu da verebileceğini söyledi. Satıcılar bunu kabul edip Süren’den 350 lira ve küpelerini aldı. Daha sonra 2 şahıs Süren’den “çok gezdik yorulduk bir su verir misin” dedi. Süren su getirmeye gidince iki kişi porselen tabakları da alarak evden kaçtı. Su getiren Süren ise onların kaçtığını görünce arkalarından koştu ancak iki zanlının “bay bay” yaparak gülüp kaçtığını gördü.
İlknur Süren’in araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Süren başından geçen olayı şöyle anlattı:
“Porselen tabak satıyorlardı. Nasıl dolandırıldım salak gibi anlamadım. Bana giderken de bay bay yaptılar. Hem 350 liram hem de küpelerim gitti.”

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