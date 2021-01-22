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  4. Dolandırıp "bay bay" yaptılar, yakalanınca küpe ve paraları geri verdiler

Dolandırıp "bay bay" yaptılar, yakalanınca küpe ve paraları geri verdiler

22.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Dolandırıp "bay bay" yaptılar, yakalanınca küpe ve paraları geri verdiler

Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpeleri alıp kadına “bay bay” yaparak kaçan zanlılar yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da mutfak eşyası satma bahanesiyle bir eve girip 350 lira para ve küpeleri alıp kadına “bay bay” yaparak kaçan zanlılar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlknur Süren evinde otururken sokaktan “porselen tabaklar 10 lira” diye bağıran satıcıların sesini işitti. Tabağa ihtiyacı olan Süren dışarı çıkarak satıcıları evine çağırdı. Eve gelen 2 satıcı porselen tabakları İlknur Süren’e gösterdi. Süren 350 lirası olduğunu söyleyince satıcı iki kişi başka parası olup olmadığını sordu. Süren ise küpesi olduğunu onu da verebileceğini söyledi. Satıcılar bunu kabul edip Süren’den 350 lira ve küpelerini aldı. Daha sonra 2 şahıs Süren’den “çok gezdik yorulduk bir su verir misin” dedi. Süren su getirmeye gidince iki kişi porselen tabakları da alarak evden kaçtı. Su getiren Süren ise onların kaçtığını görünce arkalarından koştu ancak iki zanlının “bay bay” yaparak gülüp kaçtığını gördü.
İlknur Süren’in araması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis zanlıların İsmail Y. (28) ve ağabeyi Halil Y. (33) olduğunu belirledi. Polis zanlıları Yüreğir ilçesinde gözaltına aldı. Zanlılar kadının parasını ve küpelerini aldıklarını kabul etti. Zanlılar kadının şikayetçi olmaması için çaldıkları 350 lira ve küpeleri geri verdi.
Zanlılar savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dolandırıp

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