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Dolandırmadan önce 'sazan' balığı ikram etmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), 140 bin TL'ye sattığı cipinin parasını alamadığını ileri sürerek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Yılmaz KILIÇKAYA- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, inşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman (38), 140 bin TL'ye sattığı cipinin parasını alamadığını ileri sürerek, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Ağırman, cipi satmadan önce 3 şüphelinin kendisine sazan balığı yedirdiğini söyleyip, "Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi. Ağırman, şüphelilerin 130 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığını öğrendiğini belirtti.

İnşaat mühendisi Mehmet Ata Ağırman, yumuşak doku kanseri ablası Saliha Ağırman'ın (47) tedavisine gereken para için 2018 model cipini satışa çıkardı. 4 Nisan'da emlakçı tanıdığı aracılığıyla Denizli'de oturan 3 kişiyle telefonla görüşen Ağırman, 140 bin TL'ye anlaştı. Antalya'ya davet ettiği kişiler kente geldiklerinde, kooperatiften kredi çekeceklerini söyleyip, satışın Denizli’nin Çivril ilçesinde olmasını istedi. Bunun üzerine Ağırman, ertesi gün bir akrabası ve bu 3 kişiyle birlikte Çivril'e gitti. Noter satışı öncesi iddiaya göre, 3 kişi, Ağırman'ı lokantaya götürüp sazan balığı ikram etti. Ağırman, araç karşılığı 140 bin TL değerinde senet veren şüphelilerle bir de sözleşme imzaladı. Ardından notere giden Ağırman, aracın satışını gerçekleştirdi. Paranın havale yöntemiyle hesaba yatacağını söyleyen şüpheliler, Ağırman ve akrabasıyla birlikte Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Ardından 3 kişi, bir akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikleri sırada ciple kaçtı.

'O BALIĞI ISMARLAMALARI MANİDAR GELDİ'

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Ata Ağırman, mesai saati dolmasına yakın para yatmayınca cipi geri almak istediğini belirterek, "Cipteyken yanımızdaki kişiler, tuvalete gideceklerini söyledi. Bir akaryakıt istasyonuna girdik. Biz de onlarla beraber indik. Daha sonra şüphelenip dışarıya çıktığımda, cipi göremedim, kaçmışlardı. Ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğüne gidip şikayetçi olduk. Sonraki süreçte Çivril'de dava açtım. Mahkeme, aracın satışına tedbir koydurdu. Senette ismi olan kişinin yaşadığı adrese kadar gittik, orada yoktu. 7 ayı geçti henüz arabamın yakalanma kararı çıkmadı. Sonrasında düşündüğümde, özellikle o balığı ısmarlamaları manidar geldi" dedi.

'130 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR'

Yaptığı araştırmada, mahkemeden tedbir konulmadan önce aracının satışının 5 farklı kişiye yapıldığını öğrendiğini anlatan Ağırman, "Bu kişiler dava açtığımı öğrenince beni aradı. Davayı geri çekersem bana aynı değerde bir araç vereceklerini söyledi. Bunlar, 8 kişilik bir çete. Öğrendiğim kadarıyla 130 kişiyi aynı şekilde dolandırmışlar. Satışları özellikle cuma günü mesai saati sonlarına denk getiriyorlar. Bu sayede aracın satışına ilişkin resmi işlemlerin takibini önlüyorlar" diye konuştu.

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