Dolap, duvar ve tavanlarınız her an küf tutabilir! Hemen önlem almak ve temizlemek için...

Badana veya boyaya gerek kalmadan evinizde bulunan malzemelerle küf lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz. Tekrar tekrar temizlik yapmak zorunda kalmamanız için öncelikle küf lekelerinin neden oluştuğuna ve önlemek için nelere dikkat etmek gerektiğine bir göz atalım.

KÜFLER NEDEN OLUŞUR?

Duvarların, tavanların ya da dolapların içlerinin nemli kaldığı için

Tesisatlardaki fark edilmeyen sızıntılar yüzünden

Bulunan ortamdaki sıcaklık değişimleri nedeniyle duvarların terleme yapması yüzünden

Evlerin, binaların, yaşanılan ortamların düzenli olarak havalandırılmamasından oluşur.

KÜFLERİN OLUŞMAMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Bulunduğunuz ortamları her gün 2 kere ve 15 dakika boyunca havalandırmalısınız.

Su tesisatlarının olduğu mutfak ve banyo gibi yerlerde kurutucu klima ya da aspiratör gibi cihazlar kullanılmalısınız.

Bitki ve çiçeklerinizi nem oluşturdukları için camlara yakın yerlere koymalısınız.

Penceresiz odalarda hava geçişini sağlayacak sistemler yaptırmalısınız.

Yağmur yağdıktan sonraki günlerde bodrum katları ve çatı gibi yerlerde sızıntı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Su sızıntıları ya da sıva çatlakları gibi arızalı durumlar varsa tamir ettirmeli, gerekirse yalıtım yaptırmalısınız.

Odalar arasındaki nem farklılıklarını gidermek için nem alıcı cihazlar kullanmalısınız.

Duvarlarınızı ve tavanlarınızı küf önleyici boyalarla boyayabilirsiniz.

Dolaplarınızı suyla silip temizledikten sonra içlerinin tamamen kurumasına dikkat etmelisiniz.

DUVAR VE TAVANLARDA OLUŞAN KÜF LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle eldiven, koruyucu gözlük ve maskenizi takarak işlem sırasında zarar görmemek için tedbirinizi alın.

Küfün oluştuğu bölgeyi kuru mikrofiber bezle iyice silip kabasını alın.

Sildiğiniz bölgeyi duvar zımparası ile kazıyın.

Etkili çamaşır suyu veya yoğun asit içerikli temizleyicilerle silerek 10 dakika bekleyin.

Temizlediğiniz bölgeyi kurutma makinesiyle iyice kurutun.

Tekrar küf oluşmasını engellemek istiyorsanız, yalıtım yaptırmanız en sağlıklı yöntemdir.

DOLAPLARDAKİ KÜF LEKELERİ NASIL ÇIKARILIR?