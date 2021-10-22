Dolap, duvar ve tavanlarınız her an küf tutabilir! Hemen önlem almak ve temizlemek için...

Badana veya boyaya gerek kalmadan evinizde bulunan malzemelerle küf lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz. Tekrar tekrar temizlik yapmak zorunda kalmamanız için öncelikle küf lekelerinin neden oluştuğuna ve önlemek için nelere dikkat etmek gerektiğine bir göz atalım.
Duvarların, tavanların ya da dolapların içlerinin nemli kaldığı için
Tesisatlardaki fark edilmeyen sızıntılar yüzünden
Bulunan ortamdaki sıcaklık değişimleri nedeniyle duvarların terleme yapması yüzünden
Bulunduğunuz ortamları her gün 2 kere ve 15 dakika boyunca havalandırmalısınız.
Su tesisatlarının olduğu mutfak ve banyo gibi yerlerde kurutucu klima ya da aspiratör gibi cihazlar kullanılmalısınız.
Bitki ve çiçeklerinizi nem oluşturdukları için camlara yakın yerlere koymalısınız.
Penceresiz odalarda hava geçişini sağlayacak sistemler yaptırmalısınız.
Yağmur yağdıktan sonraki günlerde bodrum katları ve çatı gibi yerlerde sızıntı olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Su sızıntıları ya da sıva çatlakları gibi arızalı durumlar varsa tamir ettirmeli, gerekirse yalıtım yaptırmalısınız.
Odalar arasındaki nem farklılıklarını gidermek için nem alıcı cihazlar kullanmalısınız.
Duvarlarınızı ve tavanlarınızı küf önleyici boyalarla boyayabilirsiniz.
Öncelikle eldiven, koruyucu gözlük ve maskenizi takarak işlem sırasında zarar görmemek için tedbirinizi alın.
Küfün oluştuğu bölgeyi kuru mikrofiber bezle iyice silip kabasını alın.
Sildiğiniz bölgeyi duvar zımparası ile kazıyın.
Etkili çamaşır suyu veya yoğun asit içerikli temizleyicilerle silerek 10 dakika bekleyin.
Temizlediğiniz bölgeyi kurutma makinesiyle iyice kurutun.
Dolaplardaki malzemeleri çıkarıp yıkayın.
Küfün oluştuğu alanı kuru bir bezle ovarak silin, üst katmanı tamamen temizleyin.
1 su bardağı su ve 1 su bardağı sirke karışımını temizlediğiniz bölgeye sprey şişeyle püskürtün.
15 dakika bekleyin.
Temiz bir fırça yardımıyla kalan küfleri fırçalayarak temizleyin.
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