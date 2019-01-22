HABER

Dolap ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 13:27 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da bir rehabilitasyon merkezinin kombi dolabının arkasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Dolap ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da bir rehabilitasyon merkezinin kombi dolabının arkasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.
Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezine giren kedi, kombi dolabının arkasında sıkıştı. Kedinin dolap ile duvar arasına sıkıştığını gören görevliler, kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Görevliler kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Rehabilitasyon merkezine gelen itfaiye ekipleri, dolabı sökerek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, yeniden yaşam alanına bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Dolap ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldıDolap ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Çanakkale'de 14 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Abla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandıAbla-kardeşi öldüren eski sevgili tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.