HABER

Dolap kapağında 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:11 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Dolap kapağında 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı Başkale-Van karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet kontrol uygulama noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği İmla’nın da katılımıyla yapılan aramada, dolap kapakları arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildiÖlümlü kazanın sanığı tahliye edildi
(Özel) Bariyerlere çarparak takla atan otomobil 70 metre böyle sürüklendi(Özel) Bariyerlere çarparak takla atan otomobil 70 metre böyle sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.