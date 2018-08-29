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Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 10:50 | Son Güncelleme

İzmir'de yatak odasındaki dağınıklıktan şüphelenip elbise dolabını açan ev sahibi, kadın hırsızı dolapta yakaladı. Hayatının şokunu yaşayan ev hanımı K.A., ile kızı, hırsızı etkisiz hale getirip polise teslim etti. Zanlının 9 ayrı suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı

Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!

İlginç olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında yaşandı. Kızı ile birlikte alışverişe giden 57 yaşındaki ev hanımı K.A. işlerini bitirdikten sonra evine döndü.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; yatak odasına gidip kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan kadın çekmecelerin açılıp karıştırılmış olduğunu fark etti. Eve hırsız girdiğini anlayan kadın, elbise dolabını açtığında ise kadın hırsızla burun buruna geldi.

Büyük şok yaşayan kadın çığlık atarken, annesinin sesini duyan genç kız yatak odasına koştu. Anne-kız, kadın hırsızı etkisiz hale getirmeyi başardı. Ardından 155'i arayarak durumu polise bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 37 yaşındaki hırsızlık zanlısı Filiz Laçin'i gözaltına aldı. Laçin'in daha önceden 9 ayrı hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

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