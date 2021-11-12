Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Siyasiler, doların tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

PAYLAŞIMLAR

Deva Partisi Genel Başkanı, "Sayın Erdoğan’ın inadının sonucu: Dolar 10 TL." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de partisinin sosyal medya hesabında "Dolar 10 tl’ye doğru giderken bizden söylemesi; Erdoğan giderse dolar 5 tl olur!" notuyla paylaşılan videoyu retweetledi.

Dolar 10 tl’ye doğru giderken bizden söylemesi; Erdoğan giderse dolar 5 tl olur! pic.twitter.com/SG5mHdGWbS — Memleket Partisi (@MemleketimParti) November 12, 2021

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba paylaşımına, "1 dolar 10 TL. Ülke tarihinde dolarda çift haneli sayıyı görmek bu iktidara nasip oldu. Havuz medyası yarın "dolarda da rekoru biz kırdık" diye manşet atarsa şaşırmayın." notunu düştü.

1 dolar 10 TL



Ülke tarihinde dolarda çift haneli sayıyı görmek bu iktidara nasip oldu.



Havuz medyası yarın "dolarda da rekoru biz kırdık" diye manşet atarsa şaşırmayın. pic.twitter.com/yHnEYdM5Vj — Veli Ağbaba (@veliagbaba) November 12, 2021

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Bahadır Erdem, "ABD’nin 1 dolarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 TL’si haline getiren utanmazlar hala ortalıkta dolaşıp, konuşup bize çemkiriyorlar! Elinizden geleni, ardınıza koymayın! Siz gücünüzü tek adamdan, bizlerse Millet’ten alıyoruz! Hodri meydan!" dedi.

ABD’nin 1 dolarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 TL’si haline getiren utanmazlar hala ortalıkta dolaşıp, konuşup bize çemkiriyorlar!



Elinizden geleni, ardınıza koymayın!



Siz gücünüzü tek adamdan, bizlerse MİLLET’ten alıyoruz!



Hodri meydan! — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) November 12, 2021

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Tekrar tekrar söylüyorum! Ekonomik bir savaşta değiliz. Ekonomik bir yanlıştayız! Dolar 10.00 TL." paylaşımını yaptı.

1 Dolar 10 TL



“Ünlü ekonomi profesörü” Erdoğan konuşuyor! pic.twitter.com/TWCE2Mzrcz — Ali Mahir Başarır (@alimahir) November 12, 2021

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat, "Dolar 10 TL. Her geçen gün Türk lirası değer kaybediyor. Halk her yeni güne daha fakir uyanıyor. Sorumlusu benin alanım ekonomi diyen Erdoğan'dır. Hemen seçim." ifadelerini kullandı.

#Dolar 10 TL..



Her geçen gün Türk lirası değer kaybediyor. Halk her yeni güne daha fakir uyanıyor.



SORUMLUSU BENİM ALANIM EKONOMİ DİYEN ERDOĞANDIR!



HEMEN SEÇİM! #ErkenSecim #Sıfıratsana pic.twitter.com/l1Smzgahvf — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 12, 2021

Ayrıca CHP Gençlik Kolları tarafından AK Parti'ye göndermede bulunan bir video paylaşıldı.

Dolar 10 TL



Hayaldi, gerçek oldu. pic.twitter.com/TOMbPEmNZt — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) November 12, 2021



