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Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

12.11.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların 10 lirayı aşmasının ardından birçok siyasi, sosyal medyadan iktidarı eleştirerek tepki gösterdi.

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Siyasiler, doların tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

PAYLAŞIMLAR

Deva Partisi Genel Başkanı, "Sayın Erdoğan’ın inadının sonucu: Dolar 10 TL." ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de partisinin sosyal medya hesabında "Dolar 10 tl’ye doğru giderken bizden söylemesi; Erdoğan giderse dolar 5 tl olur!" notuyla paylaşılan videoyu retweetledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba paylaşımına, "1 dolar 10 TL. Ülke tarihinde dolarda çift haneli sayıyı görmek bu iktidara nasip oldu. Havuz medyası yarın "dolarda da rekoru biz kırdık" diye manşet atarsa şaşırmayın." notunu düştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Bahadır Erdem, "ABD’nin 1 dolarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 TL’si haline getiren utanmazlar hala ortalıkta dolaşıp, konuşup bize çemkiriyorlar! Elinizden geleni, ardınıza koymayın! Siz gücünüzü tek adamdan, bizlerse Millet’ten alıyoruz! Hodri meydan!" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Tekrar tekrar söylüyorum! Ekonomik bir savaşta değiliz. Ekonomik bir yanlıştayız! Dolar 10.00 TL." paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat, "Dolar 10 TL. Her geçen gün Türk lirası değer kaybediyor. Halk her yeni güne daha fakir uyanıyor. Sorumlusu benin alanım ekonomi diyen Erdoğan'dır. Hemen seçim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca CHP Gençlik Kolları tarafından AK Parti'ye göndermede bulunan bir video paylaşıldı.


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