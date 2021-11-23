Dolar 12 TL'yi geçti! Davutoğlu'ndan olay tweet

Doların 12 TL'yi geçmesi sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Davutoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!
“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın: Sebep sizsiniz!
Ülkenin Geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz! HemenAcilSeçim,"
Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 23, 2021
“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın: Sebep sizsiniz!
Ülkenin Geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz! #HemenAcilSeçim
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