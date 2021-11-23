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Dolar 12 TL'yi geçti! Davutoğlu'ndan olay tweet

23.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda yaşanan artışla ilgili olarak açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın: Sebep sizsiniz!" ifadelerini kullandı.

Dolar 12 TL'yi geçti! Davutoğlu'ndan olay tweet

Doların 12 TL'yi geçmesi sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Davutoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın: Sebep sizsiniz!

Ülkenin Geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz! HemenAcilSeçim,"

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Amerikan Doları Ahmet Davutoğlu
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