Dolar 14 TL seviyesini geçti

Dolar haftaya 14,47 seviyesi ile başlarken euro ise 16,37'ye kadar yükseldi.Türkiye'de Merkez Bankası'nın yeni faiz kararının beklendiği Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde döviz kurları haftaya yükselişle başladı.

Dolar/TL 14,47'ye kadar yükselirken euro/TL ise 16,37 seviyesine kadar yükseldi. Kurlardaki yükseliş ile birlikte euro ilk kez 16 TL eşiğini de geride bıraktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyondaki yükselme ve TL'deki sert değer kaybına karşın politika faizini indirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu savumuş ve düşük faiz politikasından geri adım atılmayacağı mesajı vermişti.

İstanbul'da "Geçinemiyoruz" eylemi

Öte yandan Türkiye'de TL'deki değer kabı ve enflasyondaki artış ile ortaya çıkan ekonomik tablo hafta sonu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından düzenlenen "Artık Yeter Geçinemiyoruz" mitinginde protesto edildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında "Ekonomik krizin ve pandeminin yükünü biz taşıyoruz. Her gece uykuya dalmadan yarın bu faturaları nasıl ödeyeceğiz, bu kara kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğuyla uyanıyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Ama sevgili kardeşler, ülkeyi yöneten beylere göre her şey yolunda. TÜİK diyor ki enflasyon sadece yüzde 21" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, bugün açıklanması beklenen 2022 yılı asgari ücret rakamı için de "Buradan, Kartal Meydanı'ndan hep birlikte altını kalın kalın çizgilerle çizerek söyleyelim. İşçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi 5 bin 200 liradır" diye konuştu.

