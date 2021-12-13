HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolar 14 TL seviyesini geçti

Dolar 14 TL seviyesini geçti

13.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın yeni faiz kararının beklendiği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde kurlar bir kez daha yükselişe geçti.

Dolar 14 TL seviyesini geçti

Dolar haftaya 14,47 seviyesi ile başlarken euro ise 16,37'ye kadar yükseldi.Türkiye'de Merkez Bankası'nın yeni faiz kararının beklendiği Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde döviz kurları haftaya yükselişle başladı.

Dolar/TL 14,47'ye kadar yükselirken euro/TL ise 16,37 seviyesine kadar yükseldi. Kurlardaki yükseliş ile birlikte euro ilk kez 16 TL eşiğini de geride bıraktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Aralık'ta gerçekleştireceği yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında enflasyondaki yükselme ve TL'deki sert değer kaybına karşın politika faizini indirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kez "faizin sebep, enflasyonun netice" olduğunu savumuş ve düşük faiz politikasından geri adım atılmayacağı mesajı vermişti.

İstanbul'da "Geçinemiyoruz" eylemi

Öte yandan Türkiye'de TL'deki değer kabı ve enflasyondaki artış ile ortaya çıkan ekonomik tablo hafta sonu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından düzenlenen "Artık Yeter Geçinemiyoruz" mitinginde protesto edildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında "Ekonomik krizin ve pandeminin yükünü biz taşıyoruz. Her gece uykuya dalmadan yarın bu faturaları nasıl ödeyeceğiz, bu kara kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğuyla uyanıyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Ama sevgili kardeşler, ülkeyi yöneten beylere göre her şey yolunda. TÜİK diyor ki enflasyon sadece yüzde 21" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, bugün açıklanması beklenen 2022 yılı asgari ücret rakamı için de "Buradan, Kartal Meydanı'ndan hep birlikte altını kalın kalın çizgilerle çizerek söyleyelim. İşçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgisi 5 bin 200 liradır" diye konuştu.

ANKA,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Molnupiravir ile Paxlovıd ilaçlarıyla ilgili açıklamaMolnupiravir ile Paxlovıd ilaçlarıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Darp edilen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy hastanelik oldu! Sosyal medyadan duyurdu

Darp edilen ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy hastanelik oldu! Sosyal medyadan duyurdu

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.