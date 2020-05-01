Dolar 7 TL'yi Aştı BIST Zirvenin 17 Puan Gerisinde

Dolar kurunda psikolojik eşik olarak görülen 7 TL barajı, Türkiye ve İngiltere dışındaki bütün Avrupa piyasalarının 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olduğu bugün aşıldı.

Uluslararası piyasalarda gün içinde 7,04’ü gören Dolar/TL kuru, akşam saatlerinde hacimsiz piyasada 7,02 düzeyinden işlem görüyor.

Uysal: ‘‘Kurla ilgili savunma mekanizmamız yok’’

Aslında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ''Savunma mekanizmamız yok'' diyerek, bir süredir Türk Lirası’nı 7 TL’nin altına çekme çabasının sona ereceğinin işaretini vermişti.

Video konferans aracılığıyla 2020 yılının ikinci enflasyon raporu toplantısında konuşan Uysal, “Kademeli bir şekilde kurda değişim oldu. Biz bu alanda yalnız değiliz. TL'deki kaybın ortalarda bir yerde olduğunu görüyoruz. Kurla ilgili bir savunma mekanizmamız yok. Ama finansal istikrar açısından bazen faiz yeterli olmayabiliyor. Kurdaki istikrarı önemsiyoruz” demişti.

Borsa, Corona salgını sonrası Ocak ayındaki zirvenin yüzde 17 gerisinde

Corona virüsü salgını sonrası Şubat ve Mart ayında sert düşen BIST 100 Endeksi, Nisan ayında yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergilese de hala Ocak ayındaki zirvenin çok gerisinde.

20 Ocak’ta 123 bin 556 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek endeks değerine ulaşan Borsa İstanbul, Corona virüsü salgınının tüm dünyayı kasıp kavurmasının ardından 22 Mart'ta 84 bin 246 puana düştü.