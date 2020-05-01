Dolar 7 TL'yi Aştı BIST Zirvenin 17 Puan Gerisinde

Dolar kurunda psikolojik eşik olarak görülen 7 TL barajı, Türkiye ve İngiltere dışındaki bütün Avrupa piyasalarının 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olduğu bugün aşıldı.
Uluslararası piyasalarda gün içinde 7,04’ü gören Dolar/TL kuru, akşam saatlerinde hacimsiz piyasada 7,02 düzeyinden işlem görüyor.
Uysal: ‘‘Kurla ilgili savunma mekanizmamız yok’’
Aslında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ''Savunma mekanizmamız yok'' diyerek, bir süredir Türk Lirası’nı 7 TL’nin altına çekme çabasının sona ereceğinin işaretini vermişti.
Video konferans aracılığıyla 2020 yılının ikinci enflasyon raporu toplantısında konuşan Uysal, “Kademeli bir şekilde kurda değişim oldu. Biz bu alanda yalnız değiliz. TL'deki kaybın ortalarda bir yerde olduğunu görüyoruz. Kurla ilgili bir savunma mekanizmamız yok. Ama finansal istikrar açısından bazen faiz yeterli olmayabiliyor. Kurdaki istikrarı önemsiyoruz” demişti.
Borsa, Corona salgını sonrası Ocak ayındaki zirvenin yüzde 17 gerisinde
Corona virüsü salgını sonrası Şubat ve Mart ayında sert düşen BIST 100 Endeksi, Nisan ayında yüzde 12,79 yükselerek aylık bazda son 15 ayın en iyi performansını sergilese de hala Ocak ayındaki zirvenin çok gerisinde.
20 Ocak’ta 123 bin 556 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek endeks değerine ulaşan Borsa İstanbul, Corona virüsü salgınının tüm dünyayı kasıp kavurmasının ardından 22 Mart'ta 84 bin 246 puana düştü.
İki ay içinde yüzde 31,8 oranında değer kaybeden Borsa İstanbul, bunun üzerinden geçen 38 günde 101 bin 110 puana yükselerek bir nebze olsa da yaralarını sarsa da hala Ocak ayındaki zirvenin yüzde 17 uzağında bulunuyor.
Üstelik aynı dönemde Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında yaklaşık yüzde 18 değer kazandı.
Dr. Akman: ‘‘Borsa İstanbul, dolar bazında ucuzluyor’’
Ekonomist Cüneyt Akman, Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana yabancı çıkışının 8 milyar doları geçtiğini söyledi.
VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Dr. Akman, ‘‘Yalnız Borsa İstanbul’dan değil, tüm gelişmekte olan ekonomilerden yabancı kaçışı sürüyor. Geçtiğimiz hafta bizim borsadan çıkış 8 milyar doları geçmişti. Bu hafta 9 milyar dolara yaklaşmış olmalı. Borsa İstanbul, ucuz mu? Evet, geçen yıla göre dolar bazında ucuzluyor. Bu arada fiyat kazançlarında Türkiye, diğer benzer ülkelere göre ucuz. Ama burada net yorum yapmak için gelecek yıl için şirket karlarını görmemiz lazım. Normal şartlarda kötü haber, borsalar için kötü haberdir. Ama bugünlerde kötü haber, iyi haber. Nasıl mı? Birinci çeyrekte Amerika küçülüyor ama buna rağmen borsa coşuyor. Çünkü FED’den, ‘Para basacağız’ hatta ‘Hazine de devreye girsin’ açıklaması geliyor. Normal zamanlarda bunlar güvensizlik yaratacakken şimdi çok pozitif olarak algılanıyor’’ dedi.
Banka hisseleri yüzde 31 değer kaybederken, bilişim şirketleri yüzde 20 değer kazandı
Bu süreçte İstanbul Borsası’nda işlem gören banka hisseleri ortalama yüzde 31, holding ve yatırım şirketleri yüzde 25 değer kaybederken gıda şirketlerinin kaybı yüzde 7’de kaldı.
Corona krizinin zirve noktasında değer kaybı yüzde 55’i bulan turizm şirketlerinin kaybı da 30 Nisan itibariyle yüzde 18’e geriledi.
Teknoloji şirketleri ise 3 Mart’ta ulaştıkları zirvenin sadece 4 puan uzağında.
Corona sürecinden en çok kazançlı çıkan ise bilişim sektörü oldu. Bilişim şirketleri, yüzde 20 değer kazandı.