Dolar 8,5 Lirayı Görürken Enflasyon Yükseliyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybını dizginlemek için önce bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini sıfırlama kararı veren ardından da döviz/altın karşılığı gerçekleştirilen FX kotasyon swap işlemlerinde TL cinsi faiz oranını yüzde 11,75 seviyesinden yüzde 13,25’e yükselten Merkez Bankası’nın bu adımları piyasada karşılık bulmadı ve Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki düşüşü devam etti. Euro, önemli bir psikolojik seviye kabul edilen 9,90’u aşarak 10 liraya yaklaşırken dolar da 8,5 lirayı gördü. Öğle saatlerinde 1 dolar serbest piyasada 8,50 liradan işlem görürken 1 Euro 9,95 liraya yükseldi. Yılbaşından bu yana Türk parasının Amerikan parası karşısındaki kaybı yüzde 42’ye ulaşırken, sadece Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tuttuğu 22 Ekim’den bu yana TL’nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 8’i buldu. Türk Lirası’nın, Euro karşısında aynı dönemdeki kaybı yüzde 7’yi aşarken yıl başından bu yana Avrupa Birliği’nin para birimi TL karşısında yüzde 38 değer kazandı.

TÜFE yükseliyor, Yİ-ÜFE %20 bandına yaklaşıyor Enflasyon da artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün yayınladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,89’a yükseldi. En yüksek artış, yüzde 27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 15,60 ile sağlık oldu. Yurtiçi Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) aylık artış yüzde 3,55 olurken yıllık artış yüzde 18,20 olarak verilere yansıdı. 2020 yılının Ekim ayında yüzde 18,20 olan Yİ-ÜFE 2019 yılının Ekim ayında yüzde 1,70 oranında çıkmıştı. Akşener: ‘‘Döviz kurları artarken, enflasyonu durduramazsınız? Bunu anlamanız için, daha kaç işyerinin batması gerekiyor?’’ Ekonomide yaşanan olumsuzluklar bugün TBMM’ndeki parti grup toplantılarının da ana gündem maddeleri arasındaydı. Özellikle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir türlü dizginlenemeyen enflasyon ve döviz kuru nedeniyle hükümete sert eleştiriler yöneltirken özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef aldı.

İyi Parti lideri, ‘‘Dövizin artması, hemen her ürünün fiyatının artmasına yol açıyor. Ama maalesef, damat bakan oralı değil. Atadıkları, sözüm ona bağımsız, Merkez Bankası Başkanı da diyor ki ‘Bizim bir döviz kuru hedefimiz yok.’ Dolar 8,43 lira olmuş. Ekonomiden sorumlu olanlar, ‘Ekonomi bizim umurumuzda değil.” diyorlar. Buradan Damat Bakan’ı uyarıyorum, Merkez Bankası Başkanı’na çaycın gibi davranmaktan vazgeç. Kayınpederinle birlikte geliştirdiğin, tarihteki tüm ekonomistleri mezarlarında ters döndüren, o meşhur, ‘faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ teorinizi uygulamaktan artık vazgeç. Hatırlatayım, Sayın Erdoğan bu dahiyane teoriyi ortaya attığında, dolar 2 liranın altındaydı. Döviz kurları artarken, enflasyonu durduramazsınız. Bunu anlamanız için, daha kaç işyerinin batması gerekiyor?’’ dedi. Reel sektör firmalarının 292 milyar dolar döviz yükümlülüğü olduğunu ve yılbaşından bu yana dolar kurundaki artışın firmaların borçlarını 700 milyar lira arttırdığına dikkat çeken Akşener, ekonomiyle ilgili olumsuz tablo karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.