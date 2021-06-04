HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

04.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövizdeki hareketlilik sürüyor.

Türk lirası, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından dövizdeki hareketlilik devam ediyor. Türk lirası, dolar karşısında perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Bu sabah 8,72 TL seviyesini gören doların bir yıllık artışı 30'a ulaştı. Dün 10,60 seviyesini aşan Euro ise bir yılda yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydetti. Dolar, TL karşısında perşembe günü yüzde 1,4 artışla 8,70 seviyesini geçti, hafta başından bu yana artış yüzde 1,6 oldu.

Euro sabah saatlerinde 10,58 TL'ye kadar yükseldi, ardından hafif bir düşüşle 10,55 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından 2 Haziran'da Dolar, TL karşısında 8,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, "Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" ifadesini kullanmıştı.Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarında 3 Haziran 2020’de dolar kuru 6,73 olarak seviyesindeydi.

Euro ise geçen yıl TL karşısında 7,54 seviyesinden işlem görüyordu. Dolar bir yılda yüzde 30, Euro, yüzde 40'ın üzerinde değerlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre de nisan ayına kadar yıllık değerlendirmede en çok kazandıran yine dolar oldu.Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değerlendirmede dolar yüzde 11,82, euro ise yüzde 3,05 kazandırmıştı.

Tam kapanmada enflasyon

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) perşembe günü açıkladığı verilere göre, enflasyon Mayıs'ta yüzde 0,89 arttı.

Üretici fiyat endeksi de Mayıs'ta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 38,33 arttı.

Bu ay içinde kurlar için iki önemli tarih bulunuyor. 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesi ve oradan gelecek açıklamaların ardından 17 Haziran'da yapılacak PPK toplantısı ile piyasaların yönünü belirleyecek, 2021 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak.

DW,ANKA /MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Acı haber! 1 asker şehit olduAcı haber! 1 asker şehit oldu
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

TÜİK'ten enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama: Merkezi veri tabanına sehven 1,44 olarak aktarıldı

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

Kabus gibi hastalık! Bir ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.