Dolar bir yılda yüzde 30, Euro yüzde 40 arttı

Türk lirası, doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından dövizdeki hareketlilik devam ediyor. Türk lirası, dolar karşısında perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Bu sabah 8,72 TL seviyesini gören doların bir yıllık artışı 30'a ulaştı. Dün 10,60 seviyesini aşan Euro ise bir yılda yüzde 40'ın üzerinde yükseliş kaydetti. Dolar, TL karşısında perşembe günü yüzde 1,4 artışla 8,70 seviyesini geçti, hafta başından bu yana artış yüzde 1,6 oldu.

Euro sabah saatlerinde 10,58 TL'ye kadar yükseldi, ardından hafif bir düşüşle 10,55 TL seviyesinden işlem görmeyi sürdürüyor.

Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz oranlarıyla ilgili açıklamalarının ardından 2 Haziran'da Dolar, TL karşısında 8,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, "Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart" ifadesini kullanmıştı.Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi.