Dolar Bölgesel Risklerle Yükseliyor Merkez Bankası Rezerv Kaybediyor

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Kozanoğlu ‘‘Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta 200 baz puan faiz artırım kararı geldiğinde, Doğu Akdeniz’de devam eden gerilim azalma yönünde işaretler veriyordu. Tam da bu nedenle 7,70’in üzerini test eden Amerikan doları/Türk lirası kuru, Perşembe günü 7,54’leri gördü. Ancak özellikle Cuma günü gelen HDP gözaltıları ve onunla paralel yapılan bazı muhaliflere yönelik gözaltılar, Türkiye’de suların durulmayacağı, nispi bir huzur ortamı olmayacağı algısını güçlendirdiğini düşünüyorum. Yani iç politikada otoriter eğilimlerin yaygınlaştığı fikri, faiz hamlesinin etkisini kırdı. O nedenle dolar kuru, Cuma günü 7,66’dan kapandı. Bugünkü artış da büyük ölçüde Azerbaycan-Ermenistan çatışması kaynaklı diyebiliriz. Türkiye’nin jeopolitiğinde yeni bir çatışma hattı endişeleri arttırıyor ve TL’nin değer kaybına yol açıyor’’ dedi.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hayri Kozanoğlu, bu durumu Türkiye’nin iç politikasında yaptığı hamleler ve yakın çevresinde gelişen olaylara bağlıyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bir hafta vadeli repo faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e çıkarmasıyla, o gün içinde 7,54’e gerileyen USD/TL kuru, üç iş gününde yüzde 3’den fazla değer kazanmış oldu.

Türk lirası, yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybını sürdürüyor. Bugün Amerikan doları, geçtiğimiz haftaki kapanışına göre yüzde 1,5 üzerinde değer kazanarak 7,79’un üzerine çıkarken, euro ise 9 lirayı aştı.

Merkez Bankası: ‘‘Resmi rezerv varlıkları, Temmuz ayına göre yüzde 7,2 azalarak 83,8 milyar dolara geriledi’’

Türkiye’nin resmi rezerv varlıklarındaki düşüş de devam ediyor. Bu sabah Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Ağustos ayına ilişkin ‘‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi’’ verilerine göre, Türkiye’nin resmi rezerv varlıkları, Temmuz ayına göre yüzde 7,2 azalarak, 83,8 milyar ABD dolarına geriledi.

Türkiye’nin rezerv varlıklarında altının ağırlığı son bir buçuk yılda artmaya başlasa da bu yılın Haziran ayına kadar çoğunluğu döviz oluşturuyordu. Ağustos ayı itibariyle Merkez Bankası’nın sahip olduğu rezerv varlıklarının yüzde 54’ünü altın, yüzde 46’sını döviz oluşturuyor.

Veriler, önceki ay Türkiye’nin döviz varlıklarının bir önceki aya göre yüzde 14,1, altın varlığının ise yüzde 0,3 azaldığını gösteriyor.

Türkiye’nin uluslararası rezervleri 2020 yılında yüzde 20 eridi

Türkiye 2020 yılına, 105 milyar 422 milyon dolar tutarında uluslararası döviz rezervi ile başlamıştı. Bu rezervin 27 milyar 469 milyon dolarlık miktarı altın olarak bulundurulurken, toplam döviz miktarının Amerikan doları karşılığı 77 milyar 953 milyondu.