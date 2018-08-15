Dolar bozdurana ücretsiz Harran gezisi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde turizmci Reşat Özyavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek vererek en az 100 ABD doları bozduran herkesi ücretsiz ağırlayacak ve ilçe turu düzenleyecek.

Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisine yönelik spekülatif atağın başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Türk halkının bu sürecin de üstesinden geleceğini vurgulayan Özyavuz, "Bu millet aç kalır, susuz kalır, gerekirse soğan, ekmek yer ama vatanını, milletini, bayrağını ve reisicumhurunu kimseye yedirmez." dedi.

Özyavuz, yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlere 100 dolar bozdurmaları karşılığında ilçedeki tarihi yerleri ücretsiz gezdireceğini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemizden ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimizi, 100 ABD dolarını Türk lirasına çevirmeleri halinde, sahibi olduğum Harran Kümbet Evleri'nde ağırlamak bizim boynumuzun borcu olsun. Gelen misafirleri hem ücretsiz ağırlayacağız hem de ilçedeki tarihi yerleri ücretsiz gezdireceğiz. Bu nedenle herkesi dolar bozdurmaya davet ediyorum."

