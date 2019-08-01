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Dolar Euro Karşısında Son İki Yılın En Yüksek Seviyesinde

01.08.2019 05:13 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi açıklaması sonrası, ABD Doları, Euro karşısında son iki yılın, Japon Yen’i karşısında da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı

Dolar Euro Karşısında Son İki Yılın En Yüksek Seviyesinde

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi açıklaması sonrası, ABD Doları, Euro karşısında son iki yılın, Japon Yen’i karşısında da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

FED, beklenildiği gibi iki gün süren toplantıların ardından Çarşamba günü, 2008’deki mali krizden bu yana ilk kez faizleri düşürmeye karar verdi ve faizler 25 baz puan düşürüldü.

Karar sonrası açıklama yapan FED Başkanı Jerome Powell, ‘Bu uzun faiz indirimleri serisinin başlangıcı değil ama sadece bir kere olacak da demiyorum’ dedi.

Piyasalar FED’in bu yıl bir faiz indirimine daha gidebileceğini öngörüyordu ancak Powell’ın açıklaması bir sonraki faiz indiriminin 2020 öncesi yapılacağı beklentilerini azalttı.

Öte yandan faiz indirimi kararı sonrası, Dolar endeksi bir önceki günü 98,59’dan kapatırken, Çarşamba gecesi 98,90 seviyelerine kadar da çıktı.

Euro ise, Asya piyasalarında yüze 0,2 puanlık düşüşle 1,1052 ABD Doları seviyesine geriledi. Bu da Euro’nun 16 Mayıs 2017’den bu yana gerilediği en düşük seviye oldu.

Finansal piyasaların, toplantılar sonrasında FED’in faiz indirime gideceği beklentisi yüksek olmuş olsa da, piyasalar esas olarak Jerome Powell’dan gelecekteki indirimler konusunda daha kesin bir açıklama yapmasını bekliyordu.

CME Group’ın FED izleme aracına göre, FED toplantıları öncesi 2019 yılı içinde 3 faiz indirimi olacağına inananların oranı yüzde 35 iken, karar sonrası bu oran yüzde 12’ye indi.

ABD Doları ayrıca Japon Yeni karşısında da yüzde 0,4 oranında yükseldi ve Yen karşısında son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, İngiliz Sterlini, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşma olmadan çıkabileceği ihtimallerinin artması üzerine, ABD Doları karşısında son iki yılın en düşük seviyesine indi. Piyasalar şimdi Perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası Bank of England toplantısına odaklanmış durumda.

Reuters’ın görüştüğü ekonomistler, merkez bankasının faizleri yüzde 0,75 oranında tutacağına kesin gözle bakıyor. Ancak İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’nin İngiltere’nin karşılıklı ticaret anlaşmaları olmadan AB’den olası ayrılığı sonrası yaşanacaklarla nasıl baş edeceği açık değil.

İngiliz Sterlini, yüzde 0,3 puan kaybederek 1,2142 ABD Doları seviyesine indi. Bu rakam son iki yılın en düşük seviyesi 1,2120’ye oldukça yakın. Geçen ay yüzde 4,2 değer kaybeden Sterlin, Ekim 2016’dan bu yanaki en kötü ayı geçirdi. Bunun arkasında, İngiltere’nin anlaşma olmadan AB’den ayrılabilecek olduğu olasılığının artması yatıyor.

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