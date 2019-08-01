Dolar Euro Karşısında Son İki Yılın En Yüksek Seviyesinde

ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimi açıklaması sonrası, ABD Doları, Euro karşısında son iki yılın, Japon Yen’i karşısında da son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

FED, beklenildiği gibi iki gün süren toplantıların ardından Çarşamba günü, 2008’deki mali krizden bu yana ilk kez faizleri düşürmeye karar verdi ve faizler 25 baz puan düşürüldü.

Karar sonrası açıklama yapan FED Başkanı Jerome Powell, ‘Bu uzun faiz indirimleri serisinin başlangıcı değil ama sadece bir kere olacak da demiyorum’ dedi.

Piyasalar FED’in bu yıl bir faiz indirimine daha gidebileceğini öngörüyordu ancak Powell’ın açıklaması bir sonraki faiz indiriminin 2020 öncesi yapılacağı beklentilerini azalttı.

Öte yandan faiz indirimi kararı sonrası, Dolar endeksi bir önceki günü 98,59’dan kapatırken, Çarşamba gecesi 98,90 seviyelerine kadar da çıktı.

Euro ise, Asya piyasalarında yüze 0,2 puanlık düşüşle 1,1052 ABD Doları seviyesine geriledi. Bu da Euro’nun 16 Mayıs 2017’den bu yana gerilediği en düşük seviye oldu.