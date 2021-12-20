Dolar haftaya yeni rekorla başladı

Dolar/TL 17,62'yi görürken Euro/TL ise 20 eşiğine yaklaşıyor.Türkiye'de döviz kurları son haftalardaki sert yükselişlerini sürdürüyor.

Dolar/TL kuru bu haftaya da yeni bir rekorla başladı. Haftanın ilk gününde, ilk işlemlerde dolar 17,62 TL'yi gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 17,16 liradan, euro 19,34 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 17,15 liradan alınan dolar 17,16 liradan satılıyor. 19,34 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 19,34 lira oldu. 1000 TL'yi aşan gram altın ise 993 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan daha faiz indirimesi sonucunda kurdaki yukarı yönlü hareket sürmüş, dolar 17,14 seviyesine çıkarak yeni bir rekor düzeye ulaşmıştı. Bunun üzerine TCMB piyasalara beşinci kez müdahale etmişti.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,80 lira, euronun satış fiyatı ise 18,98 lira olmuştu. Türk Lirası'nın bu sene içindeki değer kaybı yüzde 55'e ulaşırken, bunun yüzde 37'si son 30 gün içinde gerçekleşti.

Erdoğan: Benden faiz indirimi beklemeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafa sonu yaptığı konuşmalarda düşük faiz politikasının sürdürüleceği mesajı verdi. İlim Yayma Cemiyeti ödül töreninde "Faiz indirimleri konusunda benden bir şey beklemeyin" diyen Erdoğan, “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Kontrollü kambiyo rejimi gibi zırvalıkları gündeme getirenleri de asla masum görmüyoruz. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir. Döviz kurundaki istikrarı bu tür zırva yöntemlerle değil, piyasanın kendi işleyişi içinde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

DW/TY,BÖ

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