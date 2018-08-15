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Dolar Krizine Sokakta Tepki

15.08.2018 23:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sendika ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir grup, ortak basın açıklamasıyla dolar krizine tepki gösterdi. Açıklamada, hükümetin krizin faturasını çalışanlara çıkarmaması istendi

Dolar Krizine Sokakta Tepki

Diyarbakır Emek Demokrasi Platformu adı altında toplanan sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Yenişehir ilçesinde, Yaşar Kemal Caddesi’nde toplandı. Ellerinde pankartlarla bir araya gelen grup adına Orhan Kınık konuştu.

Kınık önce krizin etkileriyle ilgili rakamlar paylaşarak, “Döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş, dövizle borçlanan vatandaşları, firmaları, kurumları borç çevriminde krize sokmuştur. İşçiler kamu emekçileri ve emeklilere yansımaları ise çok boyutlu olmaktadır. Kamu emekçilerinin yılbaşından bu yana döviz kuruyla kayıpları, dolar bazında yüzde 18, Euro bazında yüzde 11 iken, emekliler için bu kayıp dolar bazında yüzde 37, Euro bazında 32’dir. En büyük kayıp ise asgari ücretlilerde yaşanmaktadır. Temmuz ayında ortaya çıkan enflasyon kaybı nedeniyle dolar bazında yüzde 42, Euro bazında 37’dir” dedi.

Kınık, iktidarı yaşananların faturasının çalışanlara çıkarılmaması için önlem almaya çağırarak, “İktidarın içine girdiği krizi yönetebilmek için içine girdiği daha otoriterleşme tutumu krizi derinleştiriyor. Hamasi nutuklara savaş naralarına son verilmeli, gelir kayıplarının azaltılması için acil bir eylem planı ortaya çıkarılmalı. İşten çıkarmaların yasaklandığı ilan edilmeli. Savaş politikası terkedilmeli, barış politikası savunulmalı. Savaş sadece silah tüccarlarının arzu edebileceği ve tüm halklara zararı olan politik bir tercihtir. OHAL tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi yeniden tesisi edilmelidir. Döviz artışının akaryakıta ÖTV üzerinden yansıtılmaması ilkesi özellikle ilaç sektöründeki belirsizlik görülerek, sağlık alanına da uygulanmalıdır. Kamu kurumlarında liyakatsiz, yandaş anlayışı derhal terkedilmeli. Yaşanan krizin faturasının emekçilere, emeklilere ve işsizlere çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Çözüm arayışındaysanız, emekçilerin taleplerini dikkate alın” diye konuştu.

Peki çalışan kesim ne düşünüyor? Amerika’nın Sesi’ne konuşan çalışanlar faturayı ödemek istemiyor. Baki Öndeş görüşlerini şöyle dile getirdi;” Fakir ve yoksul kesim bu faturayı ödemek zorunda değil. Kedi iktidarlarının yanlış politikaları sonucu bir kriz ortaya çıkmıştır ve biz buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. “

Esra Adem ise “Kriz sadece Amerika’dan kaynaklı değildir. Arkasında başka nedenler var. Bu nedenleri sadece Amerika’ya mal ediyorlar. Olan halka ve bizlere oluyor” dedi.

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