Dolar Krizine Sokakta Tepki

Diyarbakır Emek Demokrasi Platformu adı altında toplanan sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Yenişehir ilçesinde, Yaşar Kemal Caddesi’nde toplandı. Ellerinde pankartlarla bir araya gelen grup adına Orhan Kınık konuştu.
Kınık önce krizin etkileriyle ilgili rakamlar paylaşarak, “Döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş, dövizle borçlanan vatandaşları, firmaları, kurumları borç çevriminde krize sokmuştur. İşçiler kamu emekçileri ve emeklilere yansımaları ise çok boyutlu olmaktadır. Kamu emekçilerinin yılbaşından bu yana döviz kuruyla kayıpları, dolar bazında yüzde 18, Euro bazında yüzde 11 iken, emekliler için bu kayıp dolar bazında yüzde 37, Euro bazında 32’dir. En büyük kayıp ise asgari ücretlilerde yaşanmaktadır. Temmuz ayında ortaya çıkan enflasyon kaybı nedeniyle dolar bazında yüzde 42, Euro bazında 37’dir” dedi.
Kınık, iktidarı yaşananların faturasının çalışanlara çıkarılmaması için önlem almaya çağırarak, “İktidarın içine girdiği krizi yönetebilmek için içine girdiği daha otoriterleşme tutumu krizi derinleştiriyor. Hamasi nutuklara savaş naralarına son verilmeli, gelir kayıplarının azaltılması için acil bir eylem planı ortaya çıkarılmalı. İşten çıkarmaların yasaklandığı ilan edilmeli. Savaş politikası terkedilmeli, barış politikası savunulmalı. Savaş sadece silah tüccarlarının arzu edebileceği ve tüm halklara zararı olan politik bir tercihtir. OHAL tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmalıdır, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi yeniden tesisi edilmelidir. Döviz artışının akaryakıta ÖTV üzerinden yansıtılmaması ilkesi özellikle ilaç sektöründeki belirsizlik görülerek, sağlık alanına da uygulanmalıdır. Kamu kurumlarında liyakatsiz, yandaş anlayışı derhal terkedilmeli. Yaşanan krizin faturasının emekçilere, emeklilere ve işsizlere çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Çözüm arayışındaysanız, emekçilerin taleplerini dikkate alın” diye konuştu.
Peki çalışan kesim ne düşünüyor? Amerika’nın Sesi’ne konuşan çalışanlar faturayı ödemek istemiyor. Baki Öndeş görüşlerini şöyle dile getirdi;” Fakir ve yoksul kesim bu faturayı ödemek zorunda değil. Kedi iktidarlarının yanlış politikaları sonucu bir kriz ortaya çıkmıştır ve biz buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. “
Esra Adem ise “Kriz sadece Amerika’dan kaynaklı değildir. Arkasında başka nedenler var. Bu nedenleri sadece Amerika’ya mal ediyorlar. Olan halka ve bizlere oluyor” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik
TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!
ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!
Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!
Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Okuyucu Yorumları 0 yorum