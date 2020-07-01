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Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 06:58 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor. İşte 1 Temmuz 2020 Çarşamba dolar kuru, dolar kurunda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kuru bugün ne kadar? (1 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar düşecek mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

1 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.85 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8590 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8600 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8600 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.6800 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.6850 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4998 TL seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

1 Temmuz saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,86 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,68 TL'de yer alıyor.

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR, DOLARA YATIRIM YAPILIR MI?

Doların yükselmesinde ve düşmesinde pek çok olay etkili oluyor. Örneğin global etkisi olarak koronavirü salgınını gösterebiliriz. Salgının tüm dünyada etkili olması ve birçok sektörün durma noktasına gelmesi gibi etkenler de doların yükselmesinde büyük rol oynuyor. Dolara yatırım yapılır mı sorusunun cevabı olarak da, doların dünyadaki konumu, ABD ekonomisi, global ekonomik trendler, FED kararları... gibi etkenler sürekli değiştiği için uzman görüşü önemlidir. IMF, cari açık, faiz oranları, sektörel gelişmeler, enflasyon ve enflasyon beklentileri, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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