Dolar Kuru Yeni Tarihi Zirvede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 29 Eylül’de sunumunu yaptığı ve Türkiye’nin orta vadeli hedeflerini gösteren Yeni Ekonomik Program’da, 2020 yılına ilişkin ortalama dolar kuru tahmini 6,91 iken bu tahmin 2021 için 7,68, 2022 için 7,88, 2023 için ise 8,02 idi.

VOA Türkçe’ye konuşan Güneş ‘‘Avrupa Birliği, Corona salgını sonrası ekonomik olarak güçten düştü. Avrupa bizim ana ihracat piyasamız olduğu için ihracatımız kötü gidiyor. İthalatımız almış başını gidiyor. Bununla beraber bu sene salgın nedeniyle turizm gelirlerimiz tepe taklak oldu. Geçen sene 35 milyar dolar turizm geliri elde etmiştik, bu yıl en fazla 10-12 milyar olacağı söyleniyor. Burada 20 milyardan fazla kayıp var. Bu da döviz likiditesi sorununu büyütüyor. Yabancılar arka arkaya ülkeden çıkıyor. Faiz artışıyla, dövizdeki tırmanmayı durdurmak mümkün değil. Merkez Bankası’nın bağımsız para politikası izleyemediği ortada bununla beraber asıl sorun, Türkiye’nin dış ticaret dengesinin çok bozuk olması ve turizmin çökmüş olmasıdır. Ana problemimiz dövizdeki likidite sorunu. Kısa vadede bu sorunun aşılması pek mümkün değil. Corona salgını sürdüğü müddetçe döviz kurundaki kanama korkarım devam edecektir’’ diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu öncesi faiz artışı beklentisiyle 7,78’e geri çekilen dolar kuru, kurulun faizi sabit tutmasının ardından 7,98’e kadar yükselmişti. Ancak Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Hurşit Güneş, dolar kurunda devam eden artışı, Merkez Bankası’nın aldığı kararla izah etmenin yanlış olduğu kanısında.

Prof. Güneş, hafta sonu iyice sertleşen dış politika çıkışlarının da kur artışını tetiklediğini ifade etti.

Türk Lirası son beş yılda Amerikan Doları karşısında yüzde 350 değer kaybetti

26 Ekim 2015’te 2,89 TL’den işlem gören Amerikan doları, 5 yıl sonra bugün serbest piyasada 8,05 TL’yi aştı. TL’nin USD karşısındaki kaybı böylelikle yüzde 350’ye ulaştı. Kurun son beş yıllık seyrine bakıldığında, Amerikan dolarının Türk lirasını ilk kez olarak 6 Ocak 2016’da 3 TL değerini aştığını görüyoruz.

Sonraki 6 ay, 2.80-2.90 bandında salınan dolar kuru, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden 3 TL’nin üzerine çıkıyor. 2018 Seçimleri’ne gidilen süreçte, 2 Nisan 2018’de dolar kuru ilk kez 4 TL’yi gördü.

Dolarda yüksek artışlar yaşanan dönemler

Dolardaki tarihi sıçrama, ABD’li Rahip Brunson’un Türkiye’deki tutukluluğuyla ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump’ın attığı seri tweetler ve açıklamalar sonrası geldi. Trump’ın 26 Temmuz 2016’da ‘‘Rahip Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluk hali sebebiyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Brunson çok acı çekiyor. Bu masum din adamı hemen serbest bırakılmalı’’ şeklindeki paylaşımı sonrası piyasalarda meydan gelen belirsizlik sonucu, Amerikan doları, 2 Ağustos’ta serbest piyasada 5 liradan işlem görmeye başladı. Karşılıklı açıklamaların ardından Trump’ın ‘‘Türk lirası dolar karşısında hızlıca düşerken, çelik ve alüminyum vergileri, Türkiye için iki katına çıkıyor. Alüminyum yüzde 20 ve çelik yüzde 50 olacak. Türkiye’yle ilişkilerimiz şu dönemde iyi değil’’ demesi üzerine, 9 Ağustos’ta 5,48 TL’den işlem gören dolar kuru, 10 Ağustos’ta 6 lirayı hızla aşarak 6,80 seviyesini test etti.

Rahip Brunson krizinin sona ermesinin ardından değer kaybeden dolar kuru, 4 Şubat 2019’da 5,24’e kadar geriledi. 2020 yılına 5,95 TL’den başlayan Amerikan Doları/Türk Lirası kuru, Corona virüsü salgını krizinin tüm dünyada iyice belirginleştiği, 10 Şubat 2020’de 6 lirayı, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açıldığı 5 Ağustos 2020’de, 7 lirayı, bugün de 8 lirayı aştı.

