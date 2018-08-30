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'Dolar' olan soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Ferhat Dolar (48), ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik yatırımlar ve son dönemde dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek üzere İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu.  Dalaman'da elektrik tamir işleri yapan Ferhat Dolar, Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerilim ve dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını değiştirmeye karar verdi.

'Dolar' olan soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek istedi

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde yaşayan Ferhat Dolar (48), ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı ekonomik yatırımlar ve son dönemde dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek üzere İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu.
Dalaman'da elektrik tamir işleri yapan Ferhat Dolar, Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerilim ve dolar kurundaki ani yükselişe tepki için soyadını değiştirmeye karar verdi. Ferhat Dolar, dün Dalaman İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurup, soyadının 'Dalar' olarak değiştirilmesi talebinde bulundu. Nüfus Müdürlüğü'nden çıkışta yaptığı açıklamada Ferhat Dolar, "ABD'nin Türkiye'ye karşı tutumunu kabullenemiyorum. Çevremdeki bazı kişilerin 'Dolar' olan soyadım nedeniyle rencide edici eleştirilerde bulunmalarından rahatsız oluyorum. 'Dolar'ın başına vurun düşsün', 'Dolar, bugün uçuyorsun' gibi sözlerle soyadımla dalga geçilmesini rencide edici bulduğum için de 'Dalar' olarak değiştirme gereği duydum" dedi.
Ferhat Dolar, hayatı boyunca dolar birikimi olmadığını da belirterek, "Dolarım yok ama değiştirecek soyadım var. Onu da değiştiriyorum" diye konuştu.
Ferhat Dolar'ın başvurusuyla ilgili daha sonra karar verileceği belirtildi.

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'Dolar' olan soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek istedi'Dolar' olan soyadını 'Dalar' olarak değiştirmek istedi

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