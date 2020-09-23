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Dolar Rekor Üstüne Rekor Kırarken Merkez Bankası Faiz Artırır Mı?

23.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Türk lirasının ABD doları karşısındaki yılbaşından bu yana uğradığı değer kaybı ise yüzde 28’i aştı. Peki Merkez Bankası gelinen bu noktada faiz arttıracak mı?

Dolar Rekor Üstüne Rekor Kırarken Merkez Bankası Faiz Artırır Mı?

Haziran ve Temmuz aylarını yatay seyirde geçiren Dolar/TL kuru, 6 Ağustos’ta tarihi zirve olan 7,25’i aşarak neredeyse her hafta yeni bir zirve gördükten sonra 10 Eylül’den beri her iş günü yeni rekor kırarak bugün 7,68’i aştı.

Türk lirasının ABD doları karşısındaki yılbaşından bu yana uğradığı değer kaybı ise yüzde 28’i aştı.

Yalnız Amerikan para birimi değil Euro da artışını sürdürüyor. Bugün bankalar arası piyasada 8,99 TL’yi gören Avrupa Birliği para birimi Euro serbest piyasada, 9 TL’nin üzerinde fiyatlarla işlem görüyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 24 olan ‘‘politika faizi’’ olarak bilinen repo ihale faizini kademeli olarak indirmeye başlayan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2020 yılının Mayıs ayında, politika faizini yüzde 8,75’ten yüzde 8,25’e çektikten sonra Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında faizi sabit tuttu.

Peki dövizde sürekli artışın olduğu bir süreçte, Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranında bir değişiklik olabilir mi?

Prof. Güneş: ‘‘3-4 puan faiz artışına piyasalar hızlı reaksiyon verir ama ben o ışığı göremiyorum’’

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hurşit Güneş, Merkez Bankası’nın daha fazla gecikmeden faiz artışına gitmesi gerektiğini söylerken bugünkü siyasi konjonktürde, bunun çok kolay olmayacağını da dile getirdi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Güneş ‘‘Belli bir sınır içinde dalgalanmasına izin versek de döviz kurunu ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ bir halde bırakamayız. Hükümetin faiz artışına karşı olduğu sır değil ama Merkez Bankası özerkliği ele geçirip

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