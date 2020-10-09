Dolar: TCMB'nin TL'nin swap faizini artırmasıyla rekor kıran kur düşüşe geçti

Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını %10,25'ten %11,75'e yükseltti. Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma adımı sonrası, Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını geri alarak artıya geçti. Dolar/TL kuru TCMB'nin bu adımı öncesinde 7,95'e çıkarak yeni bir rekor kırmıştı. Kur, bu sıkılaştırma adımıyla 7,95'den 7,9041 seviyesine kadar geriledi. Reuters'a konuşan bankacılar bu adımı, TCMB'nin repo piyasasındaki sıkılaştırmasını, bir diğer fonlama alanı olan swapa da taşıyarak sıkılaştırmayı güçlendirmesi olarak değerlendirdi. TCMB, 21 Ağustos'ta döviz karşılığı TL swap piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerde TL faizini %8,25'ten %9,75'e, 25 Eylül'de ise %9,75'ten %10,25'e yükseltmişti. 'TCMB sıkılaştırma adımlarına devam edebilir' TCMB'nin swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11,75'e yükseltmesi kararını Bloomberg HT televizyonuna değerlendiren Ünlü Portföy Yönetimi Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, önümüzdeki dönemde TCMB'nin bu sıkılaştırma adımlarına devam edeceğini düşünüyor. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hamleler sonrası geçtiğimiz iki hafta içinde piyasalarda pozitif portföy yatırımları görüldüğünü belirten Dayıoğlu, "Doların güçlenmediği bir ortamda TL'nin değer kaybetmesi ayrı bir soru işareti. TL, uzun zamandır en hızlı değer kaybeden para birimlerinin başında geliyor" dedi.

Dayıoğlu'na göre hem faiz artışı hem de jeopolitik gerginliklerin sona ermesi tansiyonun düşmesinde faydalı olabilir. Swap, TCMB'nin repo dışındaki bir başka aracı Repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite sıkışıklığı yaşandığı zaman bankacılık sistemi likiditesinin kısıtlı bir süre için artırılması amacıyla yapılır. Bu çerçevede Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili kuruluşlardan, ileri bir tarihte geri satmak taahhüdüyle kıymet alır. TCMB verilerine göre bankanın repo ile sağladığı fonlama tutarı yaklaşık 250 milyar TL seviyesinde. Bu fonlamanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ise dün itibarıyla %11,56'ya yükseldi. Diğer yandan TCMB'nin piyasaya TL likidite sağladığı tek araç repo ve açık piyasa işlemleri değil. TCMB'nin bankalardan altın ve döviz alıp TL sağladığı swap piyasasında oluşan faizler de oldukça önemli. Reuters'ın haberine göre TCMB'nin Borsa İstanbul dahil swap stoğu bankacıların hesaplamalarına göre yaklaşık 46,5 milyar dolar seviyesinde, bu da yaklaşık 345 milyar TL ile açık piyasa fonlamasının üzerinde olduğunu gösteriyor.