Dolar TL Karşısında 7,24'ü Görerek Tarihi Zirveye Yaklaştı

Dolar kuru Türk Lirası karşısında Çarşamba günü yüzde 1,4 yükselerek 7,16’yı aştı ve 2018’in Ağustos ayından beri en yüksek seviyeyi gördü. ABD Doları en son Türk Lirası karşısında 13 Ağustos 2018’de 7,16 seviyesini görmüştü.

Türk Lirası’nın Nisan ayından beri dolar karşısındaki en düşük seviyeyi görmesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşme öncesi yaşandı. Geride bıraktığımız hafta 7’yi aşan dolar kuru Çarşamba gününe bir gün önceki seviyeye göre artarak 7,1’in üzerinde başladı ve gün içinde 7,24 ile rekor seviyeyi gördü.

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı 2020 yılının başından beri yüzde 20 oranına ulaştı. Reuters haber ajansı Türkiye’nin 170 milyar dolarlık dış borcunun dövizdeki artışa neden olan kaygılar arasında yer aldığını bildiriyor.

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin yılbaşından bu yana 40 milyar dolardan 25 milyar dolara gerilediği hatırlatılan haberde, uzmanlar Türk Lirası’nı istikrara kavuşturmak için kullanılan Merkez Bankası’nın rezervlerinin yüzde 17 oranında kayba uğradığına dikkat çekiyor.

