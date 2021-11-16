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Dolar: TL'nin bugünkü değer kaybını ekonomistler nasıl yorumladı?

16.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru bugün 10,25'i aşarak yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altının fiyatı da yeni bir rekorla ilk kez 1000 TL'yi aştı. Gram altın ise 613 TL'ye yükseldi. Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı, yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemindeydi.

Dolar: TL'nin bugünkü değer kaybını ekonomistler nasıl yorumladı?

Dolar/TL kuru bugün 10,25'i aşarak yeni bir rekor kırdı. Çeyrek altının fiyatı da yeni bir rekorla ilk kez 1000 TL'yi aştı. Gram altın ise 613 TL'ye yükseldi.

Türk Lirası'nın bugünkü değer kaybı, yerli ve yabancı ekonomistlerin gündemindeydi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara, "Döviz kuru ve enflasyonu raydan çıkarıp sonra 'vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' demenin hiçbir anlamı yok" paylaşımında bulundu.

Kara, bunun "Kamyonla vatandaşın üzerinden geçip sonra tedavi masrafını biz karşılarız demeye benzediğini" söyledi.

https://twitter.com/ali\_hakan\_kara/status/1460507032163962881

'Türkiye'de üçüncü kur krizi yaşanabilir'

Ekonomist Erik Meyersson, Türkiye'de ciddi bir politika değişikliği görülmemesi durumunda 2018'den bu yana üçüncü kur krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash de bu paylaşımı alıntılayarak "Katılmamak çok zor. Bu yıl halihazırda yüzde 25 devalüasyon yaşandı, bunun sonu ne olacak? TCMB'nin bu gidişatı durdurmak için elinde hangi araçlar var?" diye sordu.

Merkez Bankası

'Bu yerli ve milli bir devalüasyondur'

Prof. Veysel Ulusoy ise "Bu yerli ve milli bir devalüasyondur" dedi.

OMG Capital Advisors'tan Murat Gülkan, "Enflasyonu boşlayarak düşük faizde ısrar etmek halkın büyük çoğunluğu için ekonomik yıkıma yol açtığı gibi siyasi açıdan da tarihe geçecek bir 'kendi kalesine gol' olmaya doğru gidiyor" dedi.

Uğur Gürses TL'nin serbest düşüşe bırakıldığını ve ülkenin yoksulluk tüneline girdiğini söyledi ve "Bir ülke parası bu kadar mı sahipsiz kalır?" diye sordu.

Yalçın Karatepe ise kurda rekor ve zirve gibi sözcükleri anlamsız kılan bir yükseliş olduğunu belirtti.

'Çözüm ekonomik değil siyasi'

Mustafa Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bugünkü konuşmasında Merkez Bankası ve Saray'a mesaj gönderdiğini söyledi ve ekledi:

"Çözüm ekonomik değil siyasi."

https://twitter.com/mustfsnmz/status/1460551501869465608

Özlem Derici Şengül de Elvan'ın sözlerini alıntılayarak "Arzuladığımız seviyeye ulaşmak için atmayı planladığınız adımları paylaşırsanız çok seviniriz" dedi.

https://twitter.com/ozlemderici/status/1460534379609006081

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