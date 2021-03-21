Dolar Türk Lirası Karşısında Yükselişe Geçti

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’ndan alınmasının ardından Asya piyasalarında Dolar, Türk Lirası’na karşı yükselişe geçti.

Türk Lirası, Dolar karşısında yüzde 16 değer kaybetti ve bir ara 8.39’a kadar yükseldi.

Dolar haftayı 7,21 civarında kapatmıştı.

Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Kavcıoğlu faiz arttırımına karşı bir isim olarak biliniyor.

Yeni Merkez Bankası Başkanı enflasyonda kalıcı düşüş sağlama hedefini açıklamıştı.

Bu arada yeni haftada kabine değişikliği olabileceğine dair iddialar kamuoyunun gündeminde.

İddialar arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ayrılması da var.

