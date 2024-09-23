Dolar ve altın takıldı |İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı! Para saçtılar

MYNET- Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan sık sık çocuklarıyla verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Daha önce "İzmir'de deniz kenarında, güzel bir yerde oğlumun düğününü yapacağız. Bana gelen misafirler sahne almamı isteyecek ama bir baba oğlunun düğününde sahne almamalı. Sadece misafirleri kırmamak için belki 1-2 şarkı söylerim. Kim sahne alacak henüz bilmiyoruz. Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim, yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum" diyen İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı evlendirdi.

İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ın düğününe 500 kişi katıldı. Ünlü sanatçılar Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer-Derya Nazlı Baş düğün sahnesinde yer aldı.

İzzet Yıldızhan'ın oğluna düğünde binlerce dolar ile yüzlerce gram altın takıldı.

PARA SAÇIP OYNADILAR

Düğünde türkücü arkadaşı Oktay Kaynarca ve diğer iş insanı dostlarıyla karşılıklı göbek attı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

Oktay Kaynarca ve İzzet Yıldızhan oynarken tomar tomar para saçılması da gözlerden kaçmadı. Türkücü de bir ara paraları etrafa saçarak oynamaya devam etti.