MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dolar ve altın takıldı |İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı! Para saçtılar

Dolar ve altın takıldı |İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı! Para saçtılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'nın düğününde arkadaşı Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı. Düğünde damada dolar ve altın yağarken davul eşliğinde oynandığı sırada ise ünlü isimlerin üzerine para saçıldı.

Dolar ve altın takıldı |İzzet Yıldızhan oğlunun düğününde Oktay Kaynarca ile karşılıklı oynadı! Para saçtılar

MYNET- Üç ayrı kadından dokuz çocuğu olan İzzet Yıldızhan sık sık çocuklarıyla verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Daha önce "İzmir'de deniz kenarında, güzel bir yerde oğlumun düğününü yapacağız. Bana gelen misafirler sahne almamı isteyecek ama bir baba oğlunun düğününde sahne almamalı. Sadece misafirleri kırmamak için belki 1-2 şarkı söylerim. Kim sahne alacak henüz bilmiyoruz. Dede olmaya da tabii ki hazırım. Torunumun olmasını isterim, yavrumun yavrusunu sevmek istiyorum" diyen İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa'yı evlendirdi.

İzzet Yıldızhan'ın büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ın düğününe 500 kişi katıldı. Ünlü sanatçılar Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer-Derya Nazlı Baş düğün sahnesinde yer aldı.

b

İzzet Yıldızhan'ın oğluna düğünde binlerce dolar ile yüzlerce gram altın takıldı.

c

PARA SAÇIP OYNADILAR

Düğünde türkücü arkadaşı Oktay Kaynarca ve diğer iş insanı dostlarıyla karşılıklı göbek attı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

ff

Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip... Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip...

Oktay Kaynarca ve İzzet Yıldızhan oynarken tomar tomar para saçılması da gözlerden kaçmadı. Türkücü de bir ara paraları etrafa saçarak oynamaya devam etti.

yuıyuıy

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan Oktay Kaynarca
En Çok Okunan Haberler
SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

SEÇİM ANKETİ | AK Parti artık ikinci parti değil!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

1 milyon abone daha fazla para ödeyecek!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Diyarbakır'da tartışma yaratan Gaffar Okkan kararı!

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Ümraniye'de polise silahlı saldırı! Bir polis yaralandı

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Nuri Şahin bir yenildi pir yenildi! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip...

Kadir Ezildi bir nişan daha yaptı! Annesi altınları tepsiyle getirip...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.