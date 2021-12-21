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Dolar ve Euro'da sert düşüş

21.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı önlem paketinin ardından gerilemeye başlayan Dolar ve Euro kurunda düşüş sürüyor.

Dolar ve Euro'da sert düşüş

Dolar/TL 12'nin, Euro/TL ise 13'ün altına geriledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı önlemler döviz piyasaları üzerinde etkisini gösterdi. Dün tarihi dalgalanma ile 18'e kadar yükselen Dolar/TL kuru sert düşüşle 12 seviyesinin altına kadar geriledi, dün 20 seviyesini aşan Euro/TL kuru ise 13 seviyesinin altına düştü. Pazartesi günü 1060 TL'ye kadar ulaşan gram altın ise kurdaki gerilemeyle salı günü 800 TL'nin altında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirtti. Erdoğan, "Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuşan Erdoğan, yeni aracın dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacağını söyledi.

Çakar: 1 milyar dolar bozduruldu

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası 1 milyar dolar bozdurulduğunu söyledi.Çakar, yeni finansal araçla ilgili değerlendirmesinde "Bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sonrasında dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Dolar 14 TL, euro da 16 TL liranın altına indi.

DW/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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