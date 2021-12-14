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Dolar yeniden yükselişte, gözler Merkez Bankası'nda

14.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesi de döviz piyasasını yatıştırmaya yetmedi.

Dolar yeniden yükselişte, gözler Merkez Bankası'nda

Dolar ve euro güne yine yükselişle başladı. Gözler, Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda.Türkiye'de Pazartesi günü döviz kurlarının rekor tazelemesi sonrası gelen Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi döviz piyasasındaki hareketliliği yatıştırmaya yetmedi. Dolar ve euro bugün güne yine yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 14,20'ye kadar gerileyen Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 14,29'a kadar yükseldi. Dün müdahale öncesi 16,50 sınırına dayanan euro/TL ise 16,01 civarından işlem görüyor.

Merkez Bankası dün döviz piyasasındaki "sağlıksız fiyat oluşumları" gerekçesiyle satım yönünden piyasaya müdahale etmişti. 1 Aralık'tan bu yana dördüncü kez piyasaya müdahale eden Merkez Bankası, açıklamasında "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde müdahale edilmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Uzmanlar ise söz konusu müdahalelerin etkisi konusunda endişelerini dile getiriyor. Brown Brothers Harriman bankasının uzmanlarından Win Thin, "Merkez Bankası bu darbeyi yumuşatmak için müdahalede bulundu ancak bu açık bir yaraya yara bandı yapıştırmaya benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgen Stanley ise "Müdahalenin de cari işlemler dengesinin de kurları istikrara kavuşturmaya yetmeyeceğinden şüphe duyuyoruz" görüşünü dile getirdi.

Faiz indirimi beklentisi

Öte yandan gözler 16 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası, Perşembe günü politika faizini belirlemek için bu yıl son kez toplanacak. Piyasalarda toplantıda 100 puanlım faiz indirimi yapılacağı beklentisi hakim. Reuters'in Cuma günü açıkladığı anketin sonuçlarına göre, TCMB 100 baz puan indirimle fazileri yüzde 14 seviyesine düşürecek.

Ancak uzmanlar olası bir faiz indirimine karşı uyarıda bulunuyor. Swissquote Bankası kıdemli analistlerinden İpek Özkardeşkaya, "Dürüst olmak gerekirse ben bu hafta 100 puan daha indirebileceklerini sanmıyorum. Lira son birkaç haftadır çok dalgalı bir seyir içinde ve S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi. Piyasaların böyle bir hamleye toleransı çok düşük olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada faiz artırımına gidilmeyeceği mesajı vermişti. Nebati, "Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz" açıklamasını yapmıştı.

Merkaz Bankası 18 Kasım'da yüksek enflasyon ve piyasadaki beklentilere karşın faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 100 puanlık indirimle yüzde 15'e düşürmüştü. Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım'daki "kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar" açıklamaları sonrası Dolar/TL kuru ilk kez 13'ü aşmıştı.

Reuters,DW/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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