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Dolara çevirmek için patronundan emanet aldığı 1 milyon Euro'yla firar etti: İstanbul'da 35 milyon liralık vurgun!

23.07.2024 16:07
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İstanbul'da döviz bürosu işletip emlakçılık yapan B.B., kısa süre önce işe aldığı çalışanına dolara çevirmesi için 1 milyon Euro verince hayatının şokunu yaşadı. Parayı alan Mehmet E.Ç. bir daha işyerine hiç dönmedi. Galata'daki kuyumcuda parayı bozdurduğu görüntüleri ortaya çıkan Mehmet E.Ç. izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Dolara çevirmek için patronundan emanet aldığı 1 milyon Euro'yla firar etti: İstanbul'da 35 milyon liralık vurgun!

Fatih'te emlakçılık yapan, döviz bürosu işleten B.B., çalışanı tarafından 35 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E. Ç. paraları alıp bozdurdu, sonra da taksi değiştirerek izini kaybettirmeyi denedi. Ardından da memleketine döndü. İstanbul'a yeniden ayak bastığındaysa yakalanıp tutuklandı. Mehmet E.Ç.'nin parayı kuyumcuda bozdurduğu anlar kameralara yansıdı.

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DOLARA ÇEVİRSİN DİYE 1 MİLYON EURO VERDİ

Olay Fatih'te 4 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre; emlakçılık ve döviz bürosu işleten B.B. çalışanı Mehmet E.Ç.'ye 1 milyon Euro verip dolara çevirmesi için bir arkadaşının işyerine gönderdi. Mehmet E.Ç. paralarla birlikte Galata'daki bir kuyumcuya gitti, oradan 900 bin dolar ve 150 bin Euro alarak tekrar çıktı ama paraları çalıştığı işyerine götürmedi.

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TAKSİ DEĞİŞTİREREK İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B. polise ihbarda bulundu. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinde şüphelinin taksi değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

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MEMLEKETİNE KAÇMIŞ

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Esenyurt'taki ikamet adresleri arandı. Dolandırıcılık Büro Ekipleri şüphelinin kısa bir süre önce memleketi Ağrı'ya gittiğini tespit etti.

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İSTANBUL'A DÖNÜNCE YAKALANDI

Çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin Iğdır'dan uçakla İstanbul'a geldiğini belirledi. Polis, şüpheliyi önceki gün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu Euro döviz bürosu vurgun
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