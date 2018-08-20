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Dolara inat baklava fiyatını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dükkanında tatlı üretimi yapan Abdullah Sürme (43), dolar kurundaki yükselişi protesto etmek için, 80 lira tutarındaki bir tepsi baklavayı 55 liraya satmaya başladı.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da dükkanında tatlı üretimi yapan Abdullah Sürme (43), dolar kurundaki yükselişi protesto etmek için, 80 lira tutarındaki bir tepsi baklavayı 55 liraya satmaya başladı. ​Muratpaşa ilçesinde tatlıcılık yapan Abdullah Sürme, döviz kurundaki artışı protesto etmek amacıyla, dükkânının camlarına 'Dolara inat bir tepsi baklava 55 lira' yazıları astı. Sürme, dövizdeki artıştan sonra kullandığı ürünlere zam gelmesine rağmen bayram öncesi vatandaşın fiyat artışından etkilenmemesi için bu protestoyu yaptığını söyledi. Sürme, “Vatandaş tatlı yiyebilsin, küçük esnaf kazansın diye bu kampanyayı yaptık. Ben küçük bir esnaf olarak ülkem için üzerime düşen görevi yapıyorum. Bütün gıda ürünlerine, tüpe, elektriğe gelen zamma ve dolara inat fiyatları sabitledik" dedi. Vatandaşların küçük esnaftan alışveriş yapmasını söyleyen Sürme, “Küçük esnaf olarak omuz omuza verelim. Vatandaşlarımız da küçük esnafa destek versin ki; bu çark dönsün. Esnaf arkadaşlarımız bu günlerde yüksek fiyatlarla ürünleri satacaklarına, biraz feragat etsinler. Bu sayede ekonomi biraz hareketlensin" diye konuştu.

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