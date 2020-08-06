Dolarda Tarihi Zirve: “Küçük Devalüasyon Yaşandı”

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Profesör Ulusoy, ‘‘Bu durum kaçınılmaz olarak ortadaydı. Ekonomi yönetimi üç aydır Dolar’ı baskılıyordu. Ekonomide şöyle bir şey var, bir şeyin fiyatını baskılarsanız o şey mutlak surette patlar. Tıpkı 2001 krizinde uygulanan çıpa yöntemine benzer bir politika uygulandı. O da yapay bir yöntemdi bugünkü de öyle. Yalnız Dolar’ı baskılamadık ki faizi baskıladık, enflasyonu baskıladık. Bunun patlayacağını bakkaldan çiftçiyle Türkiye’de neredeyse herkes fark ediyordu. Zaten bu nedenle insanlar döviz pozisyonu aldılar. Bir ülkede eğer halkın elindeki döviz mevduatı mevcut rezervlerini geçmişse orada bir gariplik vardır. Ben de yaklaşık 15 gün önce bir programda devalüasyona gitmekte olduğumuzu söylemiştim keşke yanılsaydım’’ dedi.

Bu arada serbest piyasada her iki yabancı paranın da yaklaşık 20 kuruş yukarıdan alınıp satılması dikkat çekiyor.

Prof. Ulusoy, ‘‘Maliye Bakanı ya da Merkez Bankası mutlaka en hızlı biçimde piyasaya seslenmeli. Bu konuşma piyasada yüzde 20 yüzde 30 bir sakinlik yaratır. Belki 20 Ağustos’ta yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı erkene çekilmeli. Ama durumun ciddi olduğuna dair bir algılamanın olduğu mesajı verilmeli. Ben ilk kez Dolar’a ödenen faizin TL’den yüksek olduğunu görüyorum ki bu durum kısa vadeli dış borçların ödenmesinde güçlük yaşanabileceğini bize gösteriyor. Merkez Bankası yılbaşından bu yana 94 milyar TL’yi karşılıksız olarak bastı. Karşılıksız par her zaman o paranın değerini yabancı paralar karşısında düşürür. Bir ürün bollaşırsa değerinin düştüğü malum. Bir diğer olumsuzluk sonbaharda soğukların başlamasıyla pandemide ikinci dalganın başlayacağı yönünde tahminler. Bu da ekonomiyi olumsuz etkileyecek. İki ay sonra Kısa Çalışma Ödeneği son bulursa işsizliğin yüzde 20’leri geçip yüzde 30’lara ulaştığını görebiliriz. Türkiye’yi çok zor bir dönem bekliyor’’ dedi.

Ekonomist Cüneyt Akman da tıpkı Profesör Veysel Ulusoy gibi swap anlaşmalarının Türkiye’nin yaşadığı sorunlara tedavi olmayacağı kanısında.

Dr. Akman: ‘‘Dövizi baskılamak için 100 milyar Dolar satıldı, yabancıların elinde bono ve senet miktarı 6 milyar Dolar’a düştü’’

Dövizdeki son iki günde yaşanan tarihi zirvelerle ile ilgili çeşitli söylentiler olduğunu ancak bunları dile getirmenin spekülasyona gireceğini belirten Cüneyt Akman, bu yaşananların temel nedeninin kötü ekonomi yönetimi olduğunu söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Dr. Akman, ‘‘Teyit edilsin edilmesin söylentiler döviz kurunu harekete geçirdi. Ben de Türk Lirası’nın aşırı değersiz hale geldiğini söylüyorum. Bence de Dolar/TL kuru 6 Tl civarında olmalı. Ama ekonomi yönetimi süreci o kadar kötü götürüyor ki TL kaçınılmaz olarak değer kaybediyor. Son birkaç ay içinde Dolar’ı baskılamak için neredeyse 100 milyar Dolar satıldı. Adeta Türkiye’den çıkmak isteyen herkese Dolar satıldı. Şu kadarını söyleyeyim iki sene önce yabancıların elinde 120 milyar Amerikan Doları tutarında hazine bonosu ve hisse senedi vardı. Şu anda 6 milyar dolar kaldı. Üstelik bunları kamu bankaları üzerinden yaptıkları için Merkez Bankası’nın itibarını yerle yeksan ettiler. Bu akıl almaz bir şey. Zannediyorlar ki finansal türev araçlarını kullanarak riskleri saklayabiliriz. Bunun böyle olmadığını Türkiye’deki yerlilerin elindeki döviz miktarlarının anlayabilirsiniz. Türkiye’deki en büyük problemlerden biri, Dolar’a yerli talebi. Yerli şirketler de döviz alarak borçlarını azaltıyor. Bir de karşılıksız kredi genişlemesine gidince normal olarak dövizi patlatıyorsun ’’ dedi.