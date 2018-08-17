Dolardaki Hareketlilik Tekstilcileri Endişelendiriyor

Türkiye tekstil sektörünün kalbi niteliğinde olan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan İstanbul Merter’deki irili ufaklı tekstil şirketleri TL’nin ABD Doları karşısındaki kaybından rahatsız. İşletmelerin yüzde 90’ının dolar üzerinden kira ödediği Merter’de, işyeri sahipleri önlem alınmazsa mağazaların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğini söylüyor.
10 bin işletmenin bulunduğu Merter’de işyeri sahibi olan Sait Yurdakul, dolar kurundaki artışın kendilerini nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı:
“Bizi çok etkiledi. Çünkü biz sadece yurtdışındaki müşterilere değil iç piyasaya da satış yaptığımız için dolar bazında aldığımız ürünlere zam yapmamız gerekiyor ve bu da satışlarımıza negatif yansıyor. Aldığımız ürünler iki katı fiyata ulaştı. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Dolar yükseldikçe insanlarda bir sıkıntı endişe başlıyor ve kimse bir şey almak istemiyor.”
Merter’de 10 yıldır mağazası bulunan Erkan Ertuğrul ise doların yükselişi sebebiyle imalatın durduğunu, ürün tedarik etmekte zorlandıklarını söyledi. Ertuğrul, mağazaların dolar üzerinden yaptıkları kira ödemelerinde bir düzenleme yapılmazsa kısa zamanda işletmelerin ya kapanacağını ya da Türk Lirası üzerinden ödeme yapmak için mal sahipleriyle anlaşmaya çalışacaklarını ifade etti.
“Satışlarımız yarı yarıya düştü”
Dövizdeki artıştan etkilenen bir başka mağaza sahibi Gülşen Arpacı, da kurdaki yükselişin satışlara etkisini şu sözlerle anlattı: “Yurtiçi müşterimizdeki alım gücü tamamen düştü. Biz bu ürünleri dolar üzerinden aldığımız için fiyatları doğal olarak artıyor. Fiyatlar çok yükseldiği için de insanlar dükkanın önünden bile geçemiyorlar.“
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