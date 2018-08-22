TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Dolardaki yükseliş, dalgalanma tamamen sentetiktir, sunidir. Tamamen hedef alınan Türkiye'dir. Bunlara inanmayınız, bunlar geçicidir. Biz bunların üstesinden geleceğiz inşallah." dedi. Çavuşoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. AK Parti'nin sadece siyasi bir parti olmadığını aktaran Çavuşoğlu, "AK Parti, bin, iki bin yıllık inanç ve devlet geleneğimizin dönemimizdeki ana omurgasıdır. AK Parti, bir değerler silsilesidir." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğe doğru hızlı bir şekilde yürüyeceğini vurgulayarak, "Türkiye eskiden olduğu gibi ensesine vurularak lokması alınan olmaktan çıkmıştır. Türkiye'yi kontrol etmek isteyenlerin artık bunu bilmesi ve öğrenmesi lazım. Türkiye, kendi ülkesinin ve milletinin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Tek kutuplu dünyada, tek bir kutba angaje olmayacaktır. Türkiye partnerlerini, iş birliği yaptığı ülkeleri çeşitlendirecektir." diye konuştu.

- "Adam bizi dolarla terbiye etmeye kalkıyor" Türkiye'nin sanayisini geliştirip ihracatını artırarak bölgede rol ve iddia sahibi bir güç olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bugün gelinen noktada her şey ortadadır. Müttefik olarak gördüğümüz bir devletin başı, Twitter üzerinden, medya önünde açıkçası müttefiki olarak göstermiş oldukları Türkiye'yi hedef alma cüretini göstermektedir. Adam bizi dolarla terbiye etmeye kalkıyor. Ey bre gafil, Çanakkale'de çarığını kaynatarak çorbasını içen bir ecdanın torunlarını sen dolarla korkutabilir misin? Türkiye aynı zamanda tarih yazıyor, tarihini yaşıyor. Millet yeniden tarihin kendisine tevarüs ettiği misyonunu o yüce misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. Bu millet dolardan korkmaz. Bu millet, tank, demir yığınlarından, mermiden korkmadı sen bu milleti dolarla korkutamazsın, teslim alamazsın, boyunduruk altına alamazsın, diz çöktüremezsin. Ne yaparsan yap beyhude. Biz Allah'ın izniyle bunların üstesinden gelecek kapasiteye de birikime de ekonomik parametreye de sahibiz."