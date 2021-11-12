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Dolar'dan tarihi rekor: 10 TL

12.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaparak 10 TL'yi gördü.

Dolar'dan tarihi rekor: 10 TL

Euro'nun değeri ise 11,45 TL'ye kadar yükseldi.Dolar/TL kuru piyasaların kapanması sonrasında yeniden tarihi bir zirve yaptı ve 10 TL'yi gördü. Böylece dolar tüm zamanların rekorunu tazeleyerek akşam saatlerinde 10,00 TL sınırı aşmış oldu.

Tarihi zirvesi 9,87 olan dolar/TL bugün akşam 21.30 sularında 10,0057 seviyesine ulaştı. Böylece dolar TL karşısında tüm zamanların rekorunu tazeledi.

Euro'nun değeri ise 11,45 TL seviyesine kadar yükseldi.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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