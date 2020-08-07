Dolardan Yeni Rekora Merkez Bankası Freni

Dün dövizde yaşanan tarihi rallinin ardından Merkez Bankası’nın (TCMB)‘‘Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır. Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır’’ şeklindeki açıklaması piyasaları sakinleştiremeyince bugün Merkez Bankası Başkanı, Bankalar Birliği yönetimiyle bir toplantı düzenledi.

Bayram sonrası yükselişe geçen Dolar/TL kuru bugün yeni tarihi zirve olan 7.36’yı gördükten sonra 7,15’in altına geriledi. Euro/TL ise 8,72 ile tarihi zirve noktasına ulaştıktan sonra 8,47 seviyelerinden işlem görüyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın ev sahipliğinde 3 saat süren toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri katıldı.

Toplantı sonrası Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ‘‘Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir. Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu. BDDK Başkanı Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı’’ denildi.

Toplantı sonrası Merkez Bankası’nın likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürüldüğünü duyurmasının döviz kurlarındaki gevşemede etkili olduğu belirtiliyor.