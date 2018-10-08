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Doların artması Cansu Dere'yi evinden etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 11:47 | Son Güncelleme

Cansu Dere,  doların sürekli artış göstermesi yüzünden yıllardır oturduğu Bebek’teki evinden taşınma kararı aldı.

Doların artması Cansu Dere'yi evinden etti!

Dövizdeki dalganlamalar, ünlü isimlerinde farklı kararlar almasına neden oluyor. Kimi gelirlerini dolardan TL'ye çevirirken kimi de bu süreçten olumsuz etkilenmemek için tedbirler alıyor. Ünlü manken ve oyuncu Cansu Dere'de tedbir alan ünlüler arasında.

KİRAYI TL ÜZERİNDEN ÖDEMEK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre, Bebek'teki evine 5 bin dolar kira ödeyen oyuncunun, geçtiğimiz hafta emlakçıları gezmeye başladığı öğrenildi. Dere, yeni tutacağı evini ise TL üzerinden ödemek istediğini belirtti. Kısa sürede taşınacak oyuncunun, eşyalarını da yenileyeceği konuşuluyor.

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cansu dere Dolar EVİ

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