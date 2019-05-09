Doların etkilemediği tek ithal meyve hurma

Türkiye’de Ramazan ayında çok tüketilen ürünlerden olan hurma, son dönemlerdeki döviz dalgalanmalarından etkilenmeyen tek ithal meyve olarak dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıldır fazla zam yapılmayan hurmanın, rağbetin arttığı Ramazan ayında da her bütçeye uygun olanını bulmak mümkün.

Türkiye’de Ramazan ayında en çok tüketilen gıda ürünlerinden biri olan hurma, son döviz ve kur dalgalanmalarından etkilenmeyen tek ithal meyve oldu. Türkiye’de yaklaşık 4 yıldır fiyat artışlarından etkilenmeyen hurma Gaziantep’te tezgahlarda geçen sene olduğu gibi 10 ile 100 TL arasında satılıyor. Ramazan ayının en çok rağbet gören meyvesi olmasına rağmen 4 yıldır çok cüzi fiyat artışlarının yaşandığı hurma, türüne göre değişen fiyatları ile yine Ramazan sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Fiyatı, lezzeti ve sağlık açısından faydaları nedeniyle hem sahur hem de iftar sofralarını süsleyen hurmanın fiyatı ise türüne göre değişiyor.

En çok ilgi gören hurma türleri

Fiyatı ve lezzetiyle en çok tercih edilen hurma çeşitleri ise Kudüs ve Medine hurması yer alıyor. Peygamber hurması olarak bilinen ve en pahalı hurma olan Acve hurması ise 100 TL’den satışa sunuluyor.