Doların neden yükseldiğini ekonomistler yorumladı: 'Türkiye tekrar 2018'deki gibi bir kriz yaşayabilir'

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Jackson, "TL'nin kaç haftadır değer kaybettiğine bakarsanız bu sürecin uzun olduğunu görebilirsiniz.

Capital Economics'ten gelişmekte olan piyasalar ekonomisti William Jackson, 8 seviyesinin psikolojik bir önemi olsa da ekonomi açısından büyük bir fark yaratmadığını söylüyor.

Piyasa uzmanları ve analistler kurun 8 seviyesini kritik bir eşik olarak değerlendiriyordu.

Diğer yandan ABD ve Fransa ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilim ile Dağlık Karabağ'daki çatışmalar da kurun yükselişinde rol oynayan etmenler.

Gün içinde Türk Lirası'nın dolara karşı yüzde 1,5'e yakın değer kaybetmesi, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek değer kaybı yaşayan para birimi olmasına yol açtı.

Ancak aslında düşüşü o kadar da dramatik değil; ağustos ayının ortasından beri dolara karşı yüzde 10 değer kaybetti. 2018 krizinde çok daha fazla ve hızlı bir şekilde düşmüştü" dedi.

TL, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 25 civarında değer kaybetti.

'Türkiye tekrar bir 2018 krizini yaşayabilir'

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash ise TL'nin değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın yanlış politikalarının rol oynadığını söylüyor.

2018 yılında yaşanan kur krizinin tekrarlanabileceğini söyleyen Ash, "Tek soru, 2018'den daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacak" yorumunda bulunuyor.

Düşen rezervler ve faiz

BBC Türkçe'ye konuşan ekonomist Arda Tunca'ya göre de Türkiye'nin uzun zamandır kur ataklarına alışık olmasının temelinde yanlış yönetilen para politikası var.

Ekonomistlere göre bu durum özellikle son dönemde kendini faiz tarafında gösterdi

TCMB Para Politikası Kurulu 22 Ekim'de politika faizi olan bir haftalık repo faizini %10,25'te sabit tutmuş, geç likidite penceresi faizini ise yüzde 13,25'ten 14,75'e yükseltmişti.