Doların turşusunu kurdular!

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde turşu üretimi yapan bir şirket, 'dolar turşusu' kurdu. İki kavanoz dolar turşusu kuran şirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Turşu Festivali’nde stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na hediye etti.
Türkiye'ye ekonomik saldırılara tepki gösteren turşu üreticisi firma, dolar turşusu kurdu. Gedelek Mahallesi’nde faaliyet gösteren firma, dolar turşusu kavanozlarını festival alanındaki standına yerleştirdi. Dolar turşuları, firma yetkilileri tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a hediye edildi. Şirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da dolar turşusunu alarak firma yetkililerine teşekkür etti.
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