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'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:44 | Son Güncelleme

"Dolarları yakın" çağrısına tepki gösteren ve 'hoca' olduğu ifade edilen bir kişi çağrıya karşı çıktı. 'Hoca', "Amerika'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Ama bu dolarda Allah'ın adı yazıyor" dedi.

Eminönü Sultanhamam esnafı ve Adaleti Savunan Derneği (ASDER) üyesi bir grup, hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek amacıyla 100 bin dolar bozdurdu.

Hükümetin 'dövizlerinizi bozdurun' çağrısına destek vermek için yapılan basın açıklamasında ilginç diyaloglar yaşandı.

"Dolarları yakın" çağrılarına bir hoca, "Amerika'nın ilahlaştırdığı doları, yani ilahını elimizle yırtıp atmak geliyor içimden. Bu dolarda Allah'ın adı yazıyor. Biz saygısızlık da yapmayız. Bu dolarda 'Allah'a inanıyoruz' yazıyor" diyerek karşı çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD protestosu dolar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hoca demeyelim buna,az araştıran biri olsa piramidin başındaki tek gözüde görürdü. Onların Allah dediği ilah o işte keko
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