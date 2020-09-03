Dolar/TL 7,43'ü aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında Ağustos ayında yaşadığı değer kaybı Eylül'de de devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,43 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20 değer yitirmiş durumda. Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu. Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11'in üzerine kadar çıkardı. Bu girişim, TL'nin 7,30'lu seviyelerde kalmasını sağladıysa da son günlerde fonlama maliyetlerindeki artışın durmasıyla Dolar/TL tekrar yükselişe geçti. Kur neden yükseliyor? Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve Dolar/TL kurundaki yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor. Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna gelmiş durumda. Fonlama maliyetleri yükselmiş olsa da, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hâlâ yıllık enflasyonun altında bulunuyor. Bir diğer gerekçe ise Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin Türkiye'nin TL'yi destekleme kapasitesine olan güveni azaltması olarak dile getiriliyor. TL'nin baskı altında olmasına yol açan bir diğer neden ise koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye döviz girişinde yaşanan düşüş olarak öne çıkıyor. Reuters haber ajansı, para piyasası traderlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının 2019'un başından bu yana TL'yi desteklemek için piyasaya yaklaşık 110 milyar dolar sattığını aktarıyor. Bu yolla piyasadaki döviz likiditesinin artırılması ve TL'nin desteklenmesi amaçlanıyor. Yaz sezonunda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, turizm gelirlerinin geçen yılların oldukça gerisinde kalmasına yol açmış durumda.

TL'deki değer kaybının bir diğer etkisi ise TL geliri olan ancak dövizle borçlanan özel sektörde hissediliyor. Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, hem şirketlerin döviz borçlarını geri ödemesini hem de borçların çevrilmesini zorlaştırıyor. Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün 12 ay içerisinde geri ödemesi gereken döviz borcu 162 milyar dolar seviyesinde. Londra swap piyasasında TL faizleri neden yükseldi, neden düştü? 4 Temmuz Salı günü, Türk Lirası'nın değerini desteklemek adına uluslararası piyasalardaki TL likiditesi kısıldı. Böylece Londra swap piyasasındaki TL faizleri yüzde yüzde 6,8'den yüzde 1050'ye kadar yükseldi. Para piyasası uzmanları, Türkiye'nin swap piyasalarında TL likiditesini kısarak Türk Lirası'na karşı pozisyon almanın maliyetini yükselttiğini ve bu yolla TL'nin desteklendiğini belirtmişti. Bu yolla Dolar/TL'nin psikolojik sınır olarak kabul edilen 7 seviyesini aşması Salı günü engellenmiş oldu. Ancak swap piyasasında TL bulamayan yatırımcılar bu sefer ellerindeki hisse senedi ve tahvil gibi diğer TL cinsi varlıklarda satışa gitti. Borsa İstanbul 100 endekasi TL swap faizinin yüzde 1050'yi gördüğü günü, yüzde 5'lik kayıpla tamamladı.