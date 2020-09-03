HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dolar/TL 7,43'ü aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

Dolar/TL 7,43'ü aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

03.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında Ağustos ayında yaşadığı değer kaybı Eylül'de de devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,43 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20 değer yitirmiş durumda.

Dolar/TL 7,43'ü aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında Ağustos ayında yaşadığı değer kaybı Eylül'de de devam ediyor.

Dolar/TL kuru 7,43 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20 değer yitirmiş durumda.

Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu.

Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11'in üzerine kadar çıkardı.

Bu girişim, TL'nin 7,30'lu seviyelerde kalmasını sağladıysa da son günlerde fonlama maliyetlerindeki artışın durmasıyla Dolar/TL tekrar yükselişe geçti.

Kur neden yükseliyor?

Para piyasası uzmanları TL'deki değer kaybını ve Dolar/TL kurundaki yükselişi birkaç temel nedene bağlıyor.

Enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesine karşın Merkez Bankası'nın son bir yıl içerisinde politika faizini yüzde 24 seviyesinden yüzde 8,25'e kadar indirmesinin TL'nin cazibesini azalttığı ve yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin azaldığı belirtiliyor.

Enflasyonun yüksek seyretmesine karşın faiz indirimlerinin sürmesi sonucunda Türkiye negatif reel faiz veren bir ülke konumuna gelmiş durumda.

Fonlama maliyetleri yükselmiş olsa da, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti hâlâ yıllık enflasyonun altında bulunuyor.

Son 10 yılda Merkez Bankası'nın politika faizi ve enflasyonun seyri. . .Bir diğer gerekçe ise Merkez Bankası'nın azalan döviz rezervlerinin Türkiye'nin TL'yi destekleme kapasitesine olan güveni azaltması olarak dile getiriliyor.

TL'nin baskı altında olmasına yol açan bir diğer neden ise koronavirüs salgını nedeniyle ülkeye döviz girişinde yaşanan düşüş olarak öne çıkıyor.

Reuters haber ajansı, para piyasası traderlarının yaptığı hesaplamalara göre Merkez Bankası ve kamu bankalarının 2019'un başından bu yana TL'yi desteklemek için piyasaya yaklaşık 110 milyar dolar sattığını aktarıyor.

Bu yolla piyasadaki döviz likiditesinin artırılması ve TL'nin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yaz sezonunda Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, turizm gelirlerinin geçen yılların oldukça gerisinde kalmasına yol açmış durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin azalması, döviz gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Son açıklanan Turizm ve Kültür Bakanlığı verilerine göre Haziran ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 96 düştü.

Koronavirüs, etkisini ihracatta da hissettiriyor. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa'da talebin salgınla paralel gerilemesi sonucu Türkiye'nin ihracatında da beklenen seviyeler yakalanamadı ve ihracattan elde edilen döviz geliri de azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Nisan ve Mayıs aylarında ihracat yüzde 40'ın üzerinde düştükten sonra Haziran'da yüzde 15 artmıştı.

TL'de değer kaybı nelere yol açıyor?

Dış ticaret açığı veren ve enerjide dışa bağımlı olan bir ülke olan Türkiye için TL'nin değer kaybetmesi, ithalat maliyetlerini artırıyor.

Özellikle enerji ithalatı maliyetlerinin yükselmesi sonucu doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, genel üretim maliyetlerini artırıyor. Üretim maliyetlerindeki artış işe TL'deki değer kaybının enflasyonu yükseltmesine yol açıyor.

2018 yılında Türk Lirası, ABD Doları karşısında hızlı değer kaybı yaşamış ve ardından enflasyon yüzde 20'nin üzerine tırmanmıştı.

TL'deki değer kaybının bir diğer etkisi ise TL geliri olan ancak dövizle borçlanan özel sektörde hissediliyor.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, hem şirketlerin döviz borçlarını geri ödemesini hem de borçların çevrilmesini zorlaştırıyor.

Merkez Bankası verilerine göre özel sektörün 12 ay içerisinde geri ödemesi gereken döviz borcu 162 milyar dolar seviyesinde.

TL banknotları

Londra swap piyasasında TL faizleri neden yükseldi, neden düştü?

4 Temmuz Salı günü, Türk Lirası'nın değerini desteklemek adına uluslararası piyasalardaki TL likiditesi kısıldı.

Böylece Londra swap piyasasındaki TL faizleri yüzde yüzde 6,8'den yüzde 1050'ye kadar yükseldi.

Para piyasası uzmanları, Türkiye'nin swap piyasalarında TL likiditesini kısarak Türk Lirası'na karşı pozisyon almanın maliyetini yükselttiğini ve bu yolla TL'nin desteklendiğini belirtmişti.

Bu yolla Dolar/TL'nin psikolojik sınır olarak kabul edilen 7 seviyesini aşması Salı günü engellenmiş oldu.

Ancak swap piyasasında TL bulamayan yatırımcılar bu sefer ellerindeki hisse senedi ve tahvil gibi diğer TL cinsi varlıklarda satışa gitti. Borsa İstanbul 100 endekasi TL swap faizinin yüzde 1050'yi gördüğü günü, yüzde 5'lik kayıpla tamamladı.

Bu sabah ise swap piyasasında faizler yeniden normal seviyelere geriledi.

Reuters'a konuşan Aberdeen Standard yatırım bankası analisti Viktor Szabo, swap faizlerideki artış için "Bu sürdürülebilir bir strateji değil. Ya TL'nin değer kaybetmesine izin verecekler ya da olumsuz senaryoda sermaye kontrollerini devreye sokacaklar. Sermaye kontrolleri kanamayı durdurur ancak para piyasalarını da tamamen dondurur" dedi.

TL için beklentiler neler?

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında kısa vadede toparlanması beklenmiyor.

Rabobank'tan kıdemli stratejist Piotr Matys, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda "Gelecek birkaç ay içerisinde Türkiye ekonomisine dair beklentilerin ciddi biçimde toparlanmaması halinde, Dolar/TL'nin 7'nin üzerinde kalıcı olması olası" diyor.

Reuters haber ajansına konuşan Commerzbank'ın döviz ve gelişmekte olan piyasalar stratejisti Antje Praefcke, TL'nin değer kaybıyla ilgili yorumunda, "Merkez Bankası enflasyonla yeterince sert şekilde mücadele etmiyor ve reel faiz oranları da negatif seviyelerde" dedi.

Antje Praefcke, "Bu nedenle lira baskı altında kalacak gibi görünüyor" diye konuştu.

IMF ise açıkladığı son Dış Sektör Raporu'nda, Türkiye'nin dış şoklara karşı kırılgan olduğunu vurguladı ve Merkez Bankası'na rezervleri yeniden yükseltecek bir stratejiye geçip enflasyonu dizginlemeye yönelik adımlar atma tavsiyesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu?
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri'nden yeni korona genelgesi
İstanbul'da korkunç olay! 15. kattan başına cam düştü
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Birçok hastalığa iyi geliyor! Akrep zehrini koronavirüs tedavisinde kullanmak istiyor
'Bilim insanları araştırma yapmalı' dedi ve açıkladı: Korona tedavisinde kullanılabilir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Cezaevinden çıkar çıkmaz otomobil çalmaya devam eden hırsız bir kez daha yakalandı
Cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.