Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı

Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan enflasyon verileri küresel piyasalarda etkili olurken, Türk Lirası (TL) dolar karşısında değer kaybetti. Bu sabah dolar/TL kuru 9,98'e dayanarak tarihi zirveye ulaştı. Euro/TL ise 11,45 civarında işlem görüyor.

TL'deki değer kaybı bir süredir devam ediyor, ancak bu sabah yaşanan kayıplar Ekim ayında ABD'de enflasyonun 1990'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması sonrası, ABD Merkez Bankası Fed'in 2023 yılında yapması beklenen ilk faiz artırımını 2022 yılına çekebileceği beklentileri ile ABD Doları'nın güçlenmesi sonrasında gerçekleşti.

ABD Doları, başta Euro ve yen olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında hızlı bir şekilde yükselirken, bütün gelişmekte olan ülke para birimlerinde risk iştahındaki azalmaya başlı olarak değer kaybı yaşanıyor. Yüksek enflasyon rakamları ile beraber reel getirilerdeki düşüş yatırımcıları güvenli limanlara iterken değerli metallerde de sert yükselişler yaşandı.

Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‘nın (TCMB) enflasyon yüzde 20'lere dayanmasına rağmen son iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapması nedeniyle bir süredir değer kaybediyor.

DW / SSB,ET

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