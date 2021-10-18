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Dolar/TL kuru haftaya 9,27 ile başladı

18.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı sürüyor.

ABD Doları haftaya 9,27 ile başladı ve sabah saatlerinde 9,29’u gördü.Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmalarının ardından yükselişe geçen Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 9,29'u görerek yeni bir zirve yaptı. Euro/TL kuru ise 10,7 seviyesinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son iki buçuk yıllık dönemde para politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle üç Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almış, bu adımlar Lira'ya büyük darbe vururken para politikalarının öngörülebilirliği ve güvenilirliği piyasalarda zarar görmüştü.

Resmi Gazete’nin 14 Ekim tarihli sayısında yer alan son atama kararı sonrası ABD Doları Türk Lirası karşısında 9,19 seviyesine çıkmış ve Türk Lirası'nın Dolar karşısında bir yıl içindeki değer kaybı yaklaşık yüzde 19 olarak ifade edilmişti. 2018 yılı başında 1 ABD Doları 3,75 Türk Lirası değerindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı Para Piyasası Kurulu 21 Ekim Perşembe günü toplanacak.

DW / EC,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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