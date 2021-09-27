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  4. Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 8,90'a dayandı

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 8,90'a dayandı

27.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabahın erken saatlerinde 8,87 civarında dengelenen dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yükselişe geçti. Bu yükselişle kur, rekorunu 8,8995'e kadar yükseltti.

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 8,90'a dayandı

Geçen haftanın son işlem saatlerinde rekorunu 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL, bu sabah da güne yükselişle başladı.

Sabahın erken saatlerinde 8,87 civarında dengelenen dolar/TL kuru, piyasalarda işlemlerin artmasıyla yükselişe geçti.

Bu yükselişle kur, rekorunu 8,8995'e kadar yükseltti.

Euro/TL ise cuma günkü kapanış seviyesi olan 10,4288'in hemen altında yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenmedik bir şekilde geçen haftaki toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmişti.

Böylece TCMB, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık döneminde ilk kez faiz indirimine gitmişti.

Karar sonrası kur yükselişe geçmişti.

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında TL varlıklardaki satış baskısı, Borsa İstanbul'da özellikle bankacılık endeksinde, tahvil piyasasında, Türkiye'nin risk primi olarak tanımlanan CDS'lerde yani tüm TL cinsi varlıklarında görüldü.

Kavcıoğlu'nun konuşması bekleniyor

Bu hafta piyasalar TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın Finansın Geleceği toplantısında yapacağı konuşmayı bekliyor.

Piyasalar TCMB ve siyasetçilerin yapacağı konuşmalardan önümüzdeki aylarda da faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacak.

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