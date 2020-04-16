Dolar/TL kuru, koronavirüs ve dış finansmana ilişkin kaygılarla 6,92 seviyesine çıktı

"Uluslararası kurumlardan yardım istemek, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basmak söylemlerinden sonra bu konudaki duruşları ile de dertlerinin millet olmadığını bir kez daha gösterdiler."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu sabah Twitter'dan yayımladığı video mesajında "Kimlerin özel bankaların avukatlığını yaptığını görmenizi istiyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Aynı zamanda son iki gündür TL'de satış baskının görülmesinde, Türkiye ekonomisinin koronavirüs salgınıyla baş etmesi için nereden kaynak bulunabileceğine dair endişeler de rol oynuyor.

Bunda küresel piyasalarda koronavirüs salgını nedeniyle görülen satış dalgasının etkisi var.

Ancak kurda son iki gündür yükselişin sürdüğü görülüyor.

Dolar/TL haftaya 31 Ağustos 2018'de görülen 6,80'i test ederek başlamış; ardından bu seviyenin altında işlem görmüştü.

Bloomberg verilerine göre dolar/TL kuru Çarşamba günü akşam saatlerinde en çok 6,92'ye kadar yükseldi.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1250317732219736067?s=20

Türkiye ekonomisinin koronavirüs krizinden daha az hasarla çıkması için çalışanların ve şirketlerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, bunun için para basmanın ya da IMF'den kaynak almanın çare olabileceğini söylüyor.

Ancak Albayrak, bugünkü Twitter mesajında tekrar uluslararası kurumlardan kaynak istenmesi gibi bir adımın düşünülmediğini vurguladı.

"Dış finansmanın garanti altına alınamamış olması baskı unsuru"

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, TL'de dün görülen değer kaybı için "Türkiye'nin henüz dış finansmanını garanti altına alamamış olması ve önümüzdeki döneme ilişkin endişeler TL'de önemli bir baskı unsuru. Pazartesi günü bunun bir kademe arttığını gördük. Birçok analist dış finansman bulunamaması halinde piyasa koşulları içinde kabul görmeyen adımlar atılabileceğine yönelik endişe duyuyor" yorumunu yaptı.

Bütçe 43,7 milyar TL açık verdi

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre merkezi yönetim bütçesi mart ayında 43,7 milyar lira açık verdi.