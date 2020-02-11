Dolar/TL kuru neden yükseliyor?

Bir sağlık sorunu ile doktora gittiğinizde doktorun size net bir şekilde şikayetin altında yatan sebebi söylemesini istersiniz. Ancak çoğu zaman doktorlar net bir sebep göstermekten kaçınır, bunun yerine şikayete sebep olabilecek olası faktörleri sıralarlar. Çünkü insan vücudu karmaşık bir mekanizmadır ve bir problemin birden fazla açıklaması olabilir.

Dolar/TL kurundaki değişimleri açıklayabilmek de biz iktisatçılar için benzer bir durumdur. TL'deki değer kaybına sebep olabilecek faktörleri sıralayabiliriz.

TL'nin bu faktörlere rağmen neden bu zamana kadar görece sağlam kalmış olabileceğini de açıklayabiliriz.

Açıklayamayacağımız şey ise kırılma noktasının tam olarak ne zaman olacağıdır. Yani hangi faktörlerin ekonominin sağlığı tehdit edeceğini, ne gibi durumlarda bu şikayetlerin baskılanabileceğini açıklayabiliriz.

Ancak hastalığın sizi ne zaman vuracağını söyleyemeyiz.

Dolar/TL kuruna dönecek olursak, TL'nin Dolar karşısında değer kazanıp kaybetmesi talepteki değişimlerle ilgilidir. Eğer içeride TL satılıp bunun karşılığında Dolar alınırsa bu durum TL'ye değer kaybettirir.