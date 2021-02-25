Dolar/TL kuru son günlerde neden yükseliyor?

Dolar/TL kuru bugün de artmaya devam etti. Haftaya 7,01 seviyesinden başlayan kur, 3 günde yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Kurda bugün ise 7,24 seviyesi yeniden test edildi. Dolar/TL, Şubat ayına 7,30 seviyesinden başlamıştı. Bloomberg HT'nin haberine göre Türk Lirası, Meksika Pesosu ile birlikte ilk işlemlerde en çok değer kaybeden para birimi oldu. Türk Lirası'nın yıla iyi bir performans göstererek başlamasına rağmen son günlerde değer kaybı yaşaması, birkaç nedene bağlanıyor. Londra merkezli BlueBay varlık yönetimi şirketi gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash'e göre bu nedenlerden birincisi yabancıların TL'ye ilgi göstermesine rağmen yerleşiklerin TL satın almakta atıl davranması. BBC Türkçe'ye konuşan Ash, yabancı yatırımcının ters dolarizasyonun başladığını görmemesi üzerine TL varlıkları elinden çıkardığını aktardı. Ash'e göre bir diğer neden ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tekrar göreve dönebileceğine ilişkin haberlerin yayımlanması. 'Satış dalgası, Erdoğan'ın Albayrak'ı savunmasıyla başladı' Reuters haber ajansının atıfta bulunduğu piyasa oyuncularına göre TL'deki satış dalgası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Albayrak'ı savunmasıyla başladı.

Erdoğan Pazartesi günü yaptığı konuşmada, "CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Berat beyin en büyük talihsizliği, damat sıfatının başarılarının önüne geçirilmiş olmasıdır" dedi. Öte yandan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleriyle ilgili tartışmaya dair de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. (Kemal) Kılıçdaroğlu'nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü, işte bu mücadelede kullanılmıştır" diye konuştu CHP son günlerde, "Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu 'damat' firarda" ifadesiyle Merkez Bankası'nın azalan rezervleriyle ilgili eleştiride bulunduğu bir kampanya yürütüyordu. 2020'de Dolar/TL kurundaki hızlı yükselişte, kimi uzmanlar ve analistler TCMB'nin rezervlerinde görülen erimenin yol açtığı endişenin rol oynadığını düşünüyordu.

Piyasalarda Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemek için rezervlerini erittiği yönünde haberler vardı. Reuters haber ajansı, geçen yıl belli bir dönemde gerçekleşen toplam satış miktarının 100 milyar dolara ulaştığını bildirmişti. Albayrak kabineye geri döne**cek mi?** Reuters haber ajansına konuşan bir AKP'li kaynak, Albayrak'ın hükümete geri dönüp dönmeyeceğine yönelik kararın önümüzdeki haftalarda alınabileceğini, Albayrak'ın Enerji Bakanlığına getirilebileceğini belirtti. DW Türkçe'nin ulaştığı AKP'ye yakın bir kaynak ise Berat Albayrak'ın dönüşüne artık kesin gözle baktığını, yeni görevin ekonomi ile ilgili olacağını ve Albayrak'ın bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ekonominin başına geçebileceğini belirtti. Ancak AKP kulislerinde Albayrak'ın tekrar ekonomi yönetiminin başına geçmesine yakın zamanda şans tanımayan çok sayıda kişi de var. Özellikle Kasım ayında ekonomi yönetiminin değişmesinden bu yana Türk Lirası'nın değer kazanması ve yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artması, bu görüşün ağırlık kazanmasında rol oynuyor.