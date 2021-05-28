Dolar/TL kurunda tarihi zirve

Dolar bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19 düzeyinde tutarken politik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar 8.5995 TL'lik yeni tarihi yüksek düzeyini gördü. 6 Kasım 2020’de 8,5803 TL ile rekor kıran Dolar bugün 8,5995 TL ile rekor seviyesini gördü. Euro/TL'de de 10,47 ile rekor tazelendi.

Dolar ve Euro bir haftada TL karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı. Hem Dolar hem de Euro 7 ayın sonunda yeniden kritik seviyeleri aşmış oldu.

6 Kasım 2020'de ABD Doları'nın TL karşısında 8,58'i görmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCMB Başkanı Murat Uysal'ı görevden almıştı. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görevinden ayrılmıştı. Erdoğan, Albayrak'ın yerine Ömer Lütfi Elvan'ı getirirken TCMB başkanlığına da Naci Ağbal'ı atamıştı.

Naci Ağbal da 20 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile görevinde alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

Finansal İstikrar Raporu açıklandı